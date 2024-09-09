Работники ВСМПО-АВИСМА в Верхней Салде пожаловались на усиленный досмотр на проходной

Согласно внутреннему документу, подписанному замгендиректора по безопасности и режиму корпорации Александром Базаном, при выходе с предприятия теперь сотрудники ВСМПО-АВИСМА должны проходить через металлодетектор. Как полагается, все металлические вещи из карманов и сумок нужно выкладывать. «Товарно-материальных ценностей», не имеющих разрешение на вынос, у сотрудников предприятия быть не должно.