Работники ВСМПО-АВИСМА в Верхней Салде пожаловались на усиленный досмотр на проходной

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Согласно внутреннему документу, подписанному замгендиректора по безопасности и режиму корпорации Александром Базаном, при выходе с предприятия теперь сотрудники ВСМПО-АВИСМА должны проходить через металлодетектор. Как полагается, все металлические вещи из карманов и сумок нужно выкладывать. «Товарно-материальных ценностей», не имеющих разрешение на вынос, у сотрудников предприятия быть не должно.
По словам сотрудников, из-за этого у спешащих с работы людей возникают сложности с транспортом: из-за 20-минутного осмотра они не успевают на автобусы. Помимо этого очередь порой скапливается под дождем, о чем свидетельствуют фотографии, которыми в соцсетях делятся сами сотрудники.
Скоро погода испортится пойдут дожди и жди скандалов на проходной, а то и того хуже, — сетуют горожане в паблике «Всалде».
Как предположили сотрудники ВСМПО-АВИСМА, такие меры были введены после того, как один из работников решил пронести металл. Предположительно, это были твердосплавные пластины для резцов. Однако официальную информацию редакции TagilCity.ru на предприятии об этом не подтвердили.
В пресс-службе предприятия редакции TagilCity.ru сообщили, что такие меры были введены еще пару лет назад после требования правительства Свердловской области по усилению безопасности на объектах.
Меры по усиленной антитеррористической защищенности были введены на предприятии еще пару лет назад, в связи с рядом поступивших нормативно-правовых актов властей Свердловской области, которые обязывают предприятия усиливать меры по защите стратегически важных экономических объектов. Пропускная способность проходных с внедрением усиленных мер особо не изменилась, как и везде бывают свои часы «пик», — отметили в беседе с корреспондентом в пресс-службе предприятия.