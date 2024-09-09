Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%

Однако заявленное прогнозируемое снижение выбросов составит более 1 тысяч тонн в год. Учитывая, что в 2023 году валовый выброс с главного завода-загрязнителя за год составил 63,3 тысячи тонн, то за год снижение с обновленной коксовой батареей составит примерно 1,5 процента. Получается, что в первый год снижение одной тонны выбросов будет оцениваться в более чем 445,2 млн рублей.