Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По данным ЕВРАЗа, техническое перевооружение коксовой батареи №10 позволит повысить не только эффективность производства кокса и улучшить условия для заводчан, но и снизить нагрузку на окружающую среду.
Однако заявленное прогнозируемое снижение выбросов составит более 1 тысяч тонн в год. Учитывая, что в 2023 году валовый выброс с главного завода-загрязнителя за год составил 63,3 тысячи тонн, то за год снижение с обновленной коксовой батареей составит примерно 1,5 процента. Получается, что в первый год снижение одной тонны выбросов будет оцениваться в более чем 445,2 млн рублей.
На обновленной установке ЕВРАЗ сможет вырабатывать 970 тысяч тонн кокса в год, передает пресс-служба предприятия. При средней цене на кокс в 20 тысяч рублей за тонну (судя по открытым источникам), предприятие только на одной батарее сможет зарабатывать порядка 20 миллиардов рублей за год.
Напомним, ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем Нижнего Тагила по данным Роспотребнадзора. За 2023 год его валовый выброс составил 63,8 тысяч тонн, что меньше на 3,8%, чем валовый выброс за 2022 год (66,4 тысяч тонн в год). Общий объем выбросов всех предприятий за 2024 год в городе оценивается в 108,6 тысяч тонн.
Работникам, которые были заняты на коксовой батарее №10, предложат другие места в коксохимическом производстве в Нижнем Тагиле, уверяет Денис Новоженов.
Сотрудники технической бригады, обслуживающей батарею, на период техперевооружения будут переведены на другие рабочие места на коксохимическом производстве комбината, а их опыт будет незаменим уже на этапе пусконаладки оборудования, — отметил вице-президент ЕВРАЗа.
Сотрудники завода уверены, что рабочих мест хватит всем, ведь сейчас повсеместно наблюдается большой дефицит кадров. И коксохимики — не исключение.
Участков много, людей не хватает, перетасуют, а после реконструкции, кто захочет, тот вернется. Кстати, в последние лет 10 очень снизилось количество специалистов коксохимиков выпускников УПИ, поэтому, если есть желание реально улучшать экологию в городе, «сильвупле» на учебу, место работы не заржавеет, — анонимно пишет в редакцию TagilCity.ru работник завода.
В Нижнем Тагиле требуются работники практически во всех сферах и с самой разной квалификацией. Только на промышленных предприятиях, по данным TagilCity.ru, требуется около 10 тысяч сотрудников на рабочие специальности.
Техперевооружение коксовой батареи №10 заключается в следующем: после обновления в батарее появится 71 камера коксования, 2 коксовыталкивателя, 2 двересъемные машины с системой обеспыливания и столько же углезагрузочных вагонов.
Вместе с перевооружением батареи восстановят часть объектов цеха улавливания. Там обновится участок газоконденсации, где заменят первичные газовые холодильники.
Это позволит повысить эффективность выделения смолы из коксового газа и обеспечить требуемую степень его очистки для дальнейшего использования в качестве топлива для обогрева самой батареи и прочих потребителей, — отмечают в пресс-службе.
Металлургический агрегат Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, по заявлению Дениса Новоженова, будет введен в работу в конце осени 2027 года — то есть примерно через три года. По мнению анонимного собеседника редакции, использование исчерпавшей ресурсы коксовой батареи было неправильным. Горожане уверены, что именно она была источником черного дыма с едким запахом.
Печь нагревается один раз и на весь срок эксплуатации. Так как в «десятке» из ста печей в живых оставалось только 10, то и смысла дальше мучить лошадку не было, — уверен анонимный собеседник редакции.
По данным пресс-службы предприятия, генпроектировщиком избрали компанию EVRAZ STEEL BUILDING, входящую в экосистему стального строительства ЕВРАЗа. В настоящее время идет выбор генерального подрядчика.
ESB зарегистрирована в Москве и работает под руководством генерального директора Максима Беденко. Фирма специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
По данным открытых источников, в 2023 году ее выручка составила 8,6 млрд рублей, а убыток — 290,7 млн рублей. Активы компании также в минусе — 890,6 млн рублей.