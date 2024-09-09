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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

ЕВРАЗ НТМК на снижение тонны выбросов в год в Тагиле потратит почти 30 млрд

Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%

9 сентября 2024, 12:01
Фото: tagilcity.ru

ЕВРАЗ НТМК на снижение тонны выбросов в год в Тагиле потратит почти 30 млрд

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов накануне прокомментировал закрытие коксовой батареи №10 в Нижнем Тагиле. Он рассказал о суммах, сроках и деталях перевооружения.
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Выбросы

Снижение на 1,5%

По данным ЕВРАЗа, техническое перевооружение коксовой батареи №10 позволит повысить не только эффективность производства кокса и улучшить условия для заводчан, но и снизить нагрузку на окружающую среду.

Однако заявленное прогнозируемое снижение выбросов составит более 1 тысяч тонн в год. Учитывая, что в 2023 году валовый выброс с главного завода-загрязнителя за год составил 63,3 тысячи тонн, то за год снижение с обновленной коксовой батареей составит примерно 1,5 процента. Получается, что в первый год снижение одной тонны выбросов будет оцениваться в более чем 445,2 млн рублей.

На обновленной установке ЕВРАЗ сможет вырабатывать 970 тысяч тонн кокса в год, передает пресс-служба предприятия. При средней цене на кокс в 20 тысяч рублей за тонну (судя по открытым источникам), предприятие только на одной батарее сможет зарабатывать порядка 20 миллиардов рублей за год.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Напомним, ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем Нижнего Тагила по данным Роспотребнадзора. За 2023 год его валовый выброс составил 63,8 тысяч тонн, что меньше на 3,8%, чем валовый выброс за 2022 год (66,4 тысяч тонн в год). Общий объем выбросов всех предприятий за 2024 год в городе оценивается в 108,6 тысяч тонн.

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Заводчан переведут на другие рабочие места

Работникам, которые были заняты на коксовой батарее №10, предложат другие места в коксохимическом производстве в Нижнем Тагиле, уверяет Денис Новоженов.

Сотрудники технической бригады, обслуживающей батарею, на период техперевооружения будут переведены на другие рабочие места на коксохимическом производстве комбината, а их опыт будет незаменим уже на этапе пусконаладки оборудования, — отметил вице-президент ЕВРАЗа.

Сотрудники завода уверены, что рабочих мест хватит всем, ведь сейчас повсеместно наблюдается большой дефицит кадров. И коксохимики — не исключение.

Участков много, людей не хватает, перетасуют, а после реконструкции, кто захочет, тот вернется. Кстати, в последние лет 10 очень снизилось количество специалистов коксохимиков выпускников УПИ, поэтому, если есть желание реально улучшать экологию в городе, «сильвупле» на учебу, место работы не заржавеет, — анонимно пишет в редакцию TagilCity.ru работник завода.

В Нижнем Тагиле требуются работники практически во всех сферах и с самой разной квалификацией. Только на промышленных предприятиях, по данным TagilCity.ru, требуется около 10 тысяч сотрудников на рабочие специальности.

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Технические подробности перевооружения

Техперевооружение коксовой батареи №10 заключается в следующем: после обновления в батарее появится 71 камера коксования, 2 коксовыталкивателя, 2 двересъемные машины с системой обеспыливания и столько же углезагрузочных вагонов.

Вместе с перевооружением батареи восстановят часть объектов цеха улавливания. Там обновится участок газоконденсации, где заменят первичные газовые холодильники.

Это позволит повысить эффективность выделения смолы из коксового газа и обеспечить требуемую степень его очистки для дальнейшего использования в качестве топлива для обогрева самой батареи и прочих потребителей, — отмечают в пресс-службе.

Сроки и подрядчик

Металлургический агрегат Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, по заявлению Дениса Новоженова, будет введен в работу в конце осени 2027 года — то есть примерно через три года. По мнению анонимного собеседника редакции, использование исчерпавшей ресурсы коксовой батареи было неправильным. Горожане уверены, что именно она была источником черного дыма с едким запахом.

Печь нагревается один раз и на весь срок эксплуатации. Так как в «десятке» из ста печей в живых оставалось только 10, то и смысла дальше мучить лошадку не было, — уверен анонимный собеседник редакции.

По данным пресс-службы предприятия, генпроектировщиком избрали компанию EVRAZ STEEL BUILDING, входящую в экосистему стального строительства ЕВРАЗа. В настоящее время идет выбор генерального подрядчика.

ESB зарегистрирована в Москве и работает под руководством генерального директора Максима Беденко. Фирма специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

По данным открытых источников, в 2023 году ее выручка составила 8,6 млрд рублей, а убыток — 290,7 млн рублей. Активы компании также в минусе — 890,6 млн рублей.

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