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Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

Шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе в Свердловской области

9 сентября 2024, 04:36
Фото: 1MI

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

На трассе Серов — Сосьва произошло столкновение машин OMODA C5 и Renault Duster. Несколько человек получили травмы. ДТП случилось 8 сентября 2024 года.

Автомобилист, сидевший за рулем OMODA, в какой-то момент выехал на встречную полосу, где врезался в Renault, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В случившемся дорожном инциденте получили травмы 6 человек. Двое из пострадавших не достигли совершеннолетия. Их доставили в медучреждение для осмотра. На место ЧП выезжали автоинспекторы.

Напомним, в августе 2024 года на трассе под Невьянском водитель фургона врезался в КАМАЗ, вследствие чего скончался на месте ЧП.

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