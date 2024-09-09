Шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Автомобилист, сидевший за рулем OMODA, в какой-то момент выехал на встречную полосу, где врезался в Renault, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В случившемся дорожном инциденте получили травмы 6 человек. Двое из пострадавших не достигли совершеннолетия. Их доставили в медучреждение для осмотра. На место ЧП выезжали автоинспекторы.
Напомним, в августе 2024 года на трассе под Невьянском водитель фургона врезался в КАМАЗ, вследствие чего скончался на месте ЧП.