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Спортсмен из Екатеринбурга пробежал 161 километр, чтобы помочь котикам

Спортсмен из Екатеринбурга пробежал 161 километр, чтобы помочь котикам

9 сентября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney
Спортсмен из Екатеринбурга Евгений Ткачук пробежал 161 километр. Он собрал с помощью марафона 184,5 тысячи рублей для помощи котикам из котокафе.

Спортсмен в очередной раз устроил марафон с целью помочь животным.

На этот раз он собирал средства для владельцев котокафе.

Для этого спортсмен устроил благотворительный марафон, в рамках которого пробежал от Челябинска до Екатеринбурга. Весь путь у спортсмена занял около двадцати часов. При этом он бежал в темноте, в дождь, в ветер и под палящим солнцем.

Мужчину весь путь сопровождали его друзья.

Ранее хоккейный клуб «Автомобилист» провел благотворительный матч в КРК «Уралец».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Животные#Благотворительность#Спортсмен#Природа#Марафон#Екатеринбург
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