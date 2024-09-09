Спортсмен из Екатеринбурга пробежал 161 километр, чтобы помочь котикам

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Спортсмен в очередной раз устроил марафон с целью помочь животным.
На этот раз он собирал средства для владельцев котокафе.
Для этого спортсмен устроил благотворительный марафон, в рамках которого пробежал от Челябинска до Екатеринбурга. Весь путь у спортсмена занял около двадцати часов. При этом он бежал в темноте, в дождь, в ветер и под палящим солнцем.
Мужчину весь путь сопровождали его друзья.
Ранее хоккейный клуб «Автомобилист» провел благотворительный матч в КРК «Уралец».