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Updated Сегодня, 10:08

Спрос на ипотеку в РФ упал на 40%

Спрос на ипотеку в РФ упал на 40%

9 сентября 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
В РФ упал спрос на приобретение недвижимости в ипотеку после того, как была отменена льготная ипотека и выросла ключевая ставка до 25% годовых. Уровень спроса в июле 2024 года стал ниже на 40-60%.

По мнению руководителя Сбербанка Германа Грефа, восстановления снизившегося спроса на покупку своей недвижимости в ближайшее время ждать не нужно. Продажи упали как в эконом-сегменте, так и в премиум. Квартиры не берут ни в новостройках, ни на вторичном рынке. Кроме того, по прогнозам банков, в 2024 году ипотека упадет на 40 процентов в сравнении с 2023 годом, пишут «Новые известия».

В Сбербанке при этом предполагают, что падение продаж жилья может быть в новостройках, особенно в ЖК «комфорт» и «комфорт плюс». Также банки ожидают снижения ценовой разницы между вторичным жильем и квартирами в новых домах. По данным «Сбериндекса», сейчас эта разница находится на уровне 44 процентов.

При этом уменьшить уровень цен сейчас девелоперы не смогут, так как чтобы построить, например, в Москве 12-этажный дом, нужно инвестировать более трех миллиардов рублей. Треть от этой суммы уйдет на получение документации, разрешающей строительство. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра — 120 тысяч рублей. Почти 80 тысяч тратятся на отделку. Также все траты по объекту умножаются на коэффициент 1,7.

Стабилизации на рынке ипотеки стоит ожидать не ранее, чем через полтора-два года.

Напомним, ранее специалисты рассказывали о том, какая ситуация складывается спустя 50 дней после того, как отменили льготную ипотеку.

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