Спрос на ипотеку в РФ упал на 40%

По мнению руководителя Сбербанка Германа Грефа, восстановления снизившегося спроса на покупку своей недвижимости в ближайшее время ждать не нужно. Продажи упали как в эконом-сегменте, так и в премиум. Квартиры не берут ни в новостройках, ни на вторичном рынке. Кроме того, по прогнозам банков, в 2024 году ипотека упадет на 40 процентов в сравнении с 2023 годом, пишут «Новые известия».