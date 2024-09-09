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Эксперт Володихин дал советы по правильной обрезке крыжовника осенью

Старые ветки на крыжовнике жалеть не нужно: лайфхаки по осенней обрезке кустарника

9 сентября 2024, 11:48
Фото: tagilcity.ru

Эксперт Володихин дал советы по правильной обрезке крыжовника осенью

Многие садоводы спрашивают, нужно ли обрезать крыжовник осенью, и как это отразится на урожае в следующем сезоне. Ответ очень прост: обрезать нужно. И чем старше куст, тем в более тщательной обрезке он нуждается.

Крыжовник — довольно неприхотливый кустарник, который хорошо растет в разных регионах России. Если за ним правильно ухаживать, то обычно он дает очень хороший урожай. Обрезка — один из важнейших моментов при уходе за крыжовником. Если упустить момент или провести обрезку неправильно, то растение можно загубить на корню. И, напротив, если грамотно подойти к процедуре, то кустарник отблагодарит вас обильным цветением и хорошим плодоношением. О нюансах осенней обрезки рассказал профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

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По словам эксперта, оптимально сажать крыжовник с открытой корневой системой (речь идет о саженце, который продается без грунта вокруг корней) именно осенью, так как почки у него оживают очень рано. Весной же очень легко не угадать с погодой и посадить саженец в переувлажненную или мерзлую землю.

Сразу после посадки саженец нужно обрезать. Первым делом удаляют все слабые побеги. А оставшиеся сильные обрезают, оставляя 2 — 3 самых нижних почки, — рекомендует Алексей Володихин.

Далее необходимо строго соблюдать правила обрезки в соответствии с возрастом.

Фото: 1MI
  • До плодоношения. Обычно крыжовник начинает плодоносить с третьего года. А на второй год он активно наращивает молодые побеги, поэтому в данный период его вообще не обрезают. На третий год после посадки на треть укорачивают все прошлогодние побеги. Молодые побеги оставляют.
  • После плодоношения. Когда куст начинает давать первые ягоды, обрезку производят каждый год, придерживаясь общих правил. Осенью убирают все молодые побеги, оставляя лишь 3-4 самых мощных и сильных — их необходимо укоротить на треть.

Если придерживаться этих принципов, то куст достигнет расцвета к 7-8 годам. Он будет состоять из 25 разновозрастных побегов и будет давать хороший и качественный урожай. Все побеги старше 8 лет необходимо удалять, также добавляет эксперт.

А вот таким способом можно посадить малину, чтобы ей хватало солнца и пространства.

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