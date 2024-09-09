Старые ветки на крыжовнике жалеть не нужно: лайфхаки по осенней обрезке кустарника

Крыжовник — довольно неприхотливый кустарник, который хорошо растет в разных регионах России. Если за ним правильно ухаживать, то обычно он дает очень хороший урожай. Обрезка — один из важнейших моментов при уходе за крыжовником. Если упустить момент или провести обрезку неправильно, то растение можно загубить на корню. И, напротив, если грамотно подойти к процедуре, то кустарник отблагодарит вас обильным цветением и хорошим плодоношением. О нюансах осенней обрезки рассказал профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.