Старые ветки на крыжовнике жалеть не нужно: лайфхаки по осенней обрезке кустарника

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Крыжовник — довольно неприхотливый кустарник, который хорошо растет в разных регионах России. Если за ним правильно ухаживать, то обычно он дает очень хороший урожай. Обрезка — один из важнейших моментов при уходе за крыжовником. Если упустить момент или провести обрезку неправильно, то растение можно загубить на корню. И, напротив, если грамотно подойти к процедуре, то кустарник отблагодарит вас обильным цветением и хорошим плодоношением. О нюансах осенней обрезки рассказал профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
По словам эксперта, оптимально сажать крыжовник с открытой корневой системой (речь идет о саженце, который продается без грунта вокруг корней) именно осенью, так как почки у него оживают очень рано. Весной же очень легко не угадать с погодой и посадить саженец в переувлажненную или мерзлую землю.
Сразу после посадки саженец нужно обрезать. Первым делом удаляют все слабые побеги. А оставшиеся сильные обрезают, оставляя 2 — 3 самых нижних почки, — рекомендует Алексей Володихин.
Далее необходимо строго соблюдать правила обрезки в соответствии с возрастом.
Если придерживаться этих принципов, то куст достигнет расцвета к 7-8 годам. Он будет состоять из 25 разновозрастных побегов и будет давать хороший и качественный урожай. Все побеги старше 8 лет необходимо удалять, также добавляет эксперт.
А вот таким способом можно посадить малину, чтобы ей хватало солнца и пространства.