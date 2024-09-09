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Стрелкам в Екатеринбурге запросили 5 лет лишения свободы

Стрелкам в Екатеринбурге запросили 5 лет лишения свободы

9 сентября 2024, 09:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прокуратура запросила пять лет лишения свободы для подсудимых, которые устроили стрельбу в ТЦ «Гринвич».

Известно, что сначала потасовка со стрельбой у подсудимых началась в кафе, а затем они продолжили в холле ТЦ и на парковке. Один из стрелков рассказал, что в тот день ему не понравился взгляд оппонента и он спросил, в чем дело. В ответ другой подсудимый его ударил, пишет Е1.

Оба обвиняемых признают вину только в физической потасовке, при этом они отрицают свою причастность к нарушению общественной безопасности.

Напомним, инцидент произошел 26 ноября 2023 года. Обвиняемых сначала отправили под домашний арест, однако после нарушения меры пресечения их заключили под стражу.

Драка со стрельбой случилась в центре Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Прокуратура#Суд#Полиция#Уголовное дело#Стрельба#ЧП#Потасовка#18+#Екатеринбург#Инцидент
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