Стрелкам в Екатеринбурге запросили 5 лет лишения свободы

Известно, что сначала потасовка со стрельбой у подсудимых началась в кафе, а затем они продолжили в холле ТЦ и на парковке. Один из стрелков рассказал, что в тот день ему не понравился взгляд оппонента и он спросил, в чем дело. В ответ другой подсудимый его ударил, пишет Е1.