Стрелкам в Екатеринбурге запросили 5 лет лишения свободы

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Известно, что сначала потасовка со стрельбой у подсудимых началась в кафе, а затем они продолжили в холле ТЦ и на парковке. Один из стрелков рассказал, что в тот день ему не понравился взгляд оппонента и он спросил, в чем дело. В ответ другой подсудимый его ударил, пишет Е1.
Оба обвиняемых признают вину только в физической потасовке, при этом они отрицают свою причастность к нарушению общественной безопасности.
Напомним, инцидент произошел 26 ноября 2023 года. Обвиняемых сначала отправили под домашний арест, однако после нарушения меры пресечения их заключили под стражу.