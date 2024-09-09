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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Строительные работы на Шарташе в Екатеринбурге приостановлены

Строительные работы на Шарташе в Екатеринбурге приостановлены

9 сентября 2024, 07:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге по решению судебных приставов приостановлены работы по строительству объекта на Шарташе.

В отделение судебных приставов поступил лист, в котором был указан запрет на продолжение строительных работ на Проезжей улице.

Должникам вручили постановления о возбуждении производства и требование прекратить работы, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

С территории, где проводилась стройка, было выведено техническое оборудование, ворота и входные группы опечатали. В случае, если судебное решение не будет выполнено, должников оштрафуют на пять тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге руководителя компании заставили убрать 28-метровую вышку.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Строительство#Судебные приставы#Объект#Работы#Екатеринбург#Шарташ#Судебное решение
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