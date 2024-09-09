Строительные работы на Шарташе в Екатеринбурге приостановлены

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В отделение судебных приставов поступил лист, в котором был указан запрет на продолжение строительных работ на Проезжей улице.
Должникам вручили постановления о возбуждении производства и требование прекратить работы, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
С территории, где проводилась стройка, было выведено техническое оборудование, ворота и входные группы опечатали. В случае, если судебное решение не будет выполнено, должников оштрафуют на пять тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге руководителя компании заставили убрать 28-метровую вышку.