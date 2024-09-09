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Только суд помог жителям Каменска-Уральского вернуть воду

Только суд помог жителям Каменска-Уральского вернуть воду

9 сентября 2024, 11:53
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском жители частным домов на улице Степана Разина с помощью суда добились восстановления подачи воды.

На протяжении всей улицы не было водоразборных колонок. Кроме того, не имелось центрального водоснабжения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вследствие этого ведомство направило в суд исковое заявление к мэрии, а также к горкомитету по градостроительству, потребовав обеспечить горожан водой. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил его. Вскоре власти поставили колонки.

Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила у «Водоканала» почти 400 тысяч за затопленный участок.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Прокуратура#Суд#Вода#Жалоба#Водоснабжение#Иск#Заявление#Жители#Екатеринбург
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