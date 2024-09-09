Только суд помог жителям Каменска-Уральского вернуть воду

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
На протяжении всей улицы не было водоразборных колонок. Кроме того, не имелось центрального водоснабжения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Вследствие этого ведомство направило в суд исковое заявление к мэрии, а также к горкомитету по градостроительству, потребовав обеспечить горожан водой. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил его. Вскоре власти поставили колонки.
Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила у «Водоканала» почти 400 тысяч за затопленный участок.