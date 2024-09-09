Цифровую грамотность и адаптивность назвали важными навыками в эпоху ИИ

Об этом рассказала в беседе с RT Дарья Касьяненко, академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ.



«Уже сейчас ИИ вполне может выполнять задачи на уровне человека во многих областях, но он не способен выйти за рамки тех алгоритмов, которые были заданы инженерами. У нас пока что нет искусственного интеллекта, способного к самосознанию и самостоятельному мышлению (AGI). Существуют прогнозы, что он может появиться в течение двух — десяти лет, но не очень понятно, как технология будет выглядеть и какие вычислительные мощности потребуются», — отметила эксперт.