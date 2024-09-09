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В Арамиле продается текстильная фабрика 19 века за 360 млн рублей

В Арамиле продается текстильная фабрика 19 века за 360 млн рублей

9 сентября 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney
В Арамиле продают текстильную фабрику, которая во времена СССР считалась одной из самых лучших. За 200-летнее здание хотят почти 360 млн рублей.

Фабрика площадью более 20 тысяч квадратных метров и с прилегающей территорией в 3,2 гектара продается в Арамиле за 359 млн рублей. Продавец сообщает, что фабрика находится в рабочем состоянии и при желании ее можно разогнать до высоких мощностей, пишет URA.RU.

Завод построили еще в 19 веке. Во время Второй мировой войны тут изготавливали солдатскую одежду, а во времена первых пятилеток фабрика считалась одной из лучших в стране. Но в 2010 году завод обанкротился, теперь здание притягивает лишь туристов со всей России.

Напомним, что в Екатеринбурге сдают в аренду бомбоубежище.

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