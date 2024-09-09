В Арамиле продается текстильная фабрика 19 века за 360 млн рублей

Завод построили еще в 19 веке. Во время Второй мировой войны тут изготавливали солдатскую одежду, а во времена первых пятилеток фабрика считалась одной из лучших в стране. Но в 2010 году завод обанкротился, теперь здание притягивает лишь туристов со всей России.