В Арамиле продается текстильная фабрика 19 века за 360 млн рублей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Фабрика площадью более 20 тысяч квадратных метров и с прилегающей территорией в 3,2 гектара продается в Арамиле за 359 млн рублей. Продавец сообщает, что фабрика находится в рабочем состоянии и при желании ее можно разогнать до высоких мощностей, пишет URA.RU.
Завод построили еще в 19 веке. Во время Второй мировой войны тут изготавливали солдатскую одежду, а во времена первых пятилеток фабрика считалась одной из лучших в стране. Но в 2010 году завод обанкротился, теперь здание притягивает лишь туристов со всей России.
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