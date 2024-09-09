В Асбесте сын миллионера устроил потасовку у местного бара

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Ранее судимый за такое же преступление Александр Никулин, сын владельца сети столовых из Асбеста, устроил потасовку у бара. В результате драки пострадали 5 человек, один из которых полицейский, а другой пострадавший лежит в реанимации, пишет telegram-канал Ural Mash.
Напомним, что Александр Никулин был судим в 2018 году и в 2021 году. Оба срока не отбывал до конца, его отпускали по УДО за хорошее поведение. Отметим, что в 2021 году он чуть не убил студента-медика, напав на него с кастетом в баре в Асбесте.
В МВД рассказали, что их сотрудник в этот момент не был при исполнении, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге вынесли приговор очень ревнивому мужчине, который убил свою возлюбленную прямо на улице.