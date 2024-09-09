В Асбесте сын миллионера устроил потасовку у местного бара

Напомним, что Александр Никулин был судим в 2018 году и в 2021 году. Оба срока не отбывал до конца, его отпускали по УДО за хорошее поведение. Отметим, что в 2021 году он чуть не убил студента-медика, напав на него с кастетом в баре в Асбесте.