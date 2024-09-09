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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Екатеринбурге автобус не смог проехать по отремонтированной дороге

В Екатеринбурге автобус не смог проехать по отремонтированной дороге

9 сентября 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге автобус не смог проехать по отремонтированной дороге на улице Суходольской. После ремонта асфальт «поплыл».

В районе Широкая Речка в Екатеринбурге отремонтировали печально известную своими пробками улицу Суходольскую. Однако асфальт «поплыл» и стал похож на волны на воде. Автобус большого класса, который следовал по маршруту 24, просто не смог проехать. Он уперся «носом» в одну из «волн».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на улице Суходольской, Евгения Савкова и Светлореченской, которые являются одной дорогой, традиционно растянулась в обе стороны на 6 километров.

Напомним, что в Екатеринбурге иномарка влетела в маршрутку.

Километровая пробка возникла на въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
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