В Екатеринбурге автобус не смог проехать по отремонтированной дороге

В районе Широкая Речка в Екатеринбурге отремонтировали печально известную своими пробками улицу Суходольскую. Однако асфальт «поплыл» и стал похож на волны на воде. Автобус большого класса, который следовал по маршруту 24, просто не смог проехать. Он уперся «носом» в одну из «волн».