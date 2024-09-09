В Екатеринбурге автобус не смог проехать по отремонтированной дороге

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В районе Широкая Речка в Екатеринбурге отремонтировали печально известную своими пробками улицу Суходольскую. Однако асфальт «поплыл» и стал похож на волны на воде. Автобус большого класса, который следовал по маршруту 24, просто не смог проехать. Он уперся «носом» в одну из «волн».
По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на улице Суходольской, Евгения Савкова и Светлореченской, которые являются одной дорогой, традиционно растянулась в обе стороны на 6 километров.