В Екатеринбурге бабушки напали на детей на детской площадке

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Инцидент произошел на улице Академика Постовского во дворе дома №12.
Местные ребята играли в мяч на баскетбольной площадке. В какой-то момент он вылетел за пределы поля и попал прямо в пожилых женщин, отдыхавших на лавочке.
Бабушки моментально набросились на ребят и стали бить их своими тростями.
На вопрос очевидцев, почему они не отсядут подальше, женщины ответили, что у них болят ноги и им трудно ходить, и в целом им комфортней именно здесь. Бабушки также уверены, что дети здесь играют, потому что вредные.
Кто-то из свидетелей произошедшего даже пригрозил пожилым людям полицией, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Ранее в Первоуральске мужчина напал на ребенка, чтобы отомстить обидчику сына.