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Published Сегодня, 07:19

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В Екатеринбурге бабушки избили детей клюшками

В Екатеринбурге бабушки напали на детей на детской площадке

9 сентября 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге бабушки избили детей клюшками

В Екатеринбурге бабушки не смогли поделить детскую площадку с подрастающим поколением. Они побили детей тростями.

Инцидент произошел на улице Академика Постовского во дворе дома №12.

Местные ребята играли в мяч на баскетбольной площадке. В какой-то момент он вылетел за пределы поля и попал прямо в пожилых женщин, отдыхавших на лавочке.

Бабушки моментально набросились на ребят и стали бить их своими тростями.

На вопрос очевидцев, почему они не отсядут подальше, женщины ответили, что у них болят ноги и им трудно ходить, и в целом им комфортней именно здесь. Бабушки также уверены, что дети здесь играют, потому что вредные.

Кто-то из свидетелей произошедшего даже пригрозил пожилым людям полицией, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Ранее в Первоуральске мужчина напал на ребенка, чтобы отомстить обидчику сына.

В Первоуральске мужчина напал на ребенка на самокате
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Бабушка#Екатеринбург#Избил#Инцидент
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