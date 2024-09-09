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В Екатеринбурге горели покрышки на площади 1200 квадратных метров

В Екатеринбурге горели покрышки на площади 1200 квадратных метров

9 сентября 2024, 07:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге горели покрышки на улице Коммунистической. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Утром 9 сентября на территории бывшего кирпичного завода на улице Коммунистическая загорелись покрышки. Сначала площадь пожара была небольшой, но огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Для тушения пожарные привлекли вертолет, горение удалось ликвидировать спустя три часа. Очевидцы сообщают о выпавшем черном осадке на Уралмаше, сообщают в МЧС Свердловской области.

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место, чтобы оценить качество воздуха. Санитарные врачи советуют жителям близлежащих домов и домов, попавших в зону распространения дыма, не выходить на улицу, закрыть окна, при проявлении симптомов отравления обратиться к врачу, сообщают в Роспотребнадзоре.

Синоптики предполагают, что дым от пожара затронет: Уралмаш, Эльмаш, Шарташ, Кольцово, пишет Е1.

Столб дыма был виден практических из любой части городаСтолб дыма был виден практических из любой части города
Осадок, который выпал после пожараОсадок, который выпал после пожара
Фото: Е1.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле загорелась квартира, внутри которой был маленький ребенок.

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#Вадим Бредников#Общество#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Воздух#Опасность#Огонь#Роспотребнадзор#Екатеринбург#Качество воздуха#Покрышки#Пожарная опасность
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