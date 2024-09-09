В Екатеринбурге горели покрышки на площади 1200 квадратных метров

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Утром 9 сентября на территории бывшего кирпичного завода на улице Коммунистическая загорелись покрышки. Сначала площадь пожара была небольшой, но огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.
Для тушения пожарные привлекли вертолет, горение удалось ликвидировать спустя три часа. Очевидцы сообщают о выпавшем черном осадке на Уралмаше, сообщают в МЧС Свердловской области.
Специалисты Роспотребнадзора выехали на место, чтобы оценить качество воздуха. Санитарные врачи советуют жителям близлежащих домов и домов, попавших в зону распространения дыма, не выходить на улицу, закрыть окна, при проявлении симптомов отравления обратиться к врачу, сообщают в Роспотребнадзоре.
Синоптики предполагают, что дым от пожара затронет: Уралмаш, Эльмаш, Шарташ, Кольцово, пишет Е1.