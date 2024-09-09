В Екатеринбурге горели покрышки на площади 1200 квадратных метров

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место, чтобы оценить качество воздуха. Санитарные врачи советуют жителям близлежащих домов и домов, попавших в зону распространения дыма, не выходить на улицу, закрыть окна, при проявлении симптомов отравления обратиться к врачу, сообщают в Роспотребнадзоре.