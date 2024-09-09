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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Екатеринбурге из-за ДТП с автобусом пострадали два человека

В Екатеринбурге иномарка влетела в маршрутку

9 сентября 2024, 13:41
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге из-за ДТП с автобусом пострадали два человека

В Екатеринбурге на Вторчермете легковой автомобиль влетел в маршрутку №52.

В районе Вторчермета на нерегулируемом перекрестке Титова — Новинская водитель легковушки не уступил дорогу автобусу №52, из-за чего произошло столкновение, сообщают в ГИБДД Свердловской области.

Одного пассажира и кондуктора пришлось доставить в больницу — они получили травмы.

Напомним, что в Екатеринбурге автобус с пассажирами из-за невнимательности водителя влетел в дерево. Этой аварией заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин.

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#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#ДТП#Свердловская область#Автобус#Общественный транспорт#Екатеринбург#Авария
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