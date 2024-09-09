В Екатеринбурге иномарка влетела в маршрутку

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В районе Вторчермета на нерегулируемом перекрестке Титова — Новинская водитель легковушки не уступил дорогу автобусу №52, из-за чего произошло столкновение, сообщают в ГИБДД Свердловской области.
Одного пассажира и кондуктора пришлось доставить в больницу — они получили травмы.
Напомним, что в Екатеринбурге автобус с пассажирами из-за невнимательности водителя влетел в дерево. Этой аварией заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин.