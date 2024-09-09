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В Екатеринбурге после пожара зафиксировали загрязнение воздуха

В Екатеринбурге после пожара зафиксировали загрязнение воздуха

9 сентября 2024, 13:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге после пожара на свалке покрышек зафиксировали повышение опасных веществ в воздухе.

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место пожара сразу, как его потушили. Сотрудники ведомства исследовали воздух на наличие характерных веществ при горении резины. Анализ воздуха делали на ул. Восстания и Молодежи.

Замеры показало, что в воздухе превышено содержание сажи в 3,5 раза. Остальные показатели в норме, сообщают в Роспотребнадзоре.

На момент публикации в МЧС сообщили, что пожар полностью потушен.

Напомним, что в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать коксовую батарею, чтобы снизить количество опасных выбросов.

Норма вредных веществ на рабочем месте слесаря УВЗ в Тагиле была превышена в три раза
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