В Екатеринбурге после пожара зафиксировали загрязнение воздуха

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Специалисты Роспотребнадзора выехали на место пожара сразу, как его потушили. Сотрудники ведомства исследовали воздух на наличие характерных веществ при горении резины. Анализ воздуха делали на ул. Восстания и Молодежи.
Замеры показало, что в воздухе превышено содержание сажи в 3,5 раза. Остальные показатели в норме, сообщают в Роспотребнадзоре.
На момент публикации в МЧС сообщили, что пожар полностью потушен.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать коксовую батарею, чтобы снизить количество опасных выбросов.