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В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за убийство сотрудницы банка

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за убийство сотрудницы банка

9 сентября 2024, 08:26
Фото: Прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге суд назначил Сергею Зуеву 9 лет тюрьмы за убийство своей сожительницы, которая работала в банке.

Один из районных судов Екатеринбурга назначил 38-летнему Сергею Зуеву 9 лет колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошел в мае 2024 года. Мужчина пришел на работу к Анне Кашиной и позвал ее на разговор. Зуев был под наркотиками, и женщина отказалась с ним разговаривать. В порыве ревности и наркотического опьянения мужчина убил Анну прямо на улице.

Его задержали в этот же день и на этой же улице. После убийства он пошел в церковь, однако «искупление» у священника избежать приговора ему не помогло.

Напомним, что в Асбесте мужчина убил своего гостя за отказ уходить домой.

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