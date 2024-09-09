В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за убийство сотрудницы банка

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Один из районных судов Екатеринбурга назначил 38-летнему Сергею Зуеву 9 лет колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что инцидент произошел в мае 2024 года. Мужчина пришел на работу к Анне Кашиной и позвал ее на разговор. Зуев был под наркотиками, и женщина отказалась с ним разговаривать. В порыве ревности и наркотического опьянения мужчина убил Анну прямо на улице.
Его задержали в этот же день и на этой же улице. После убийства он пошел в церковь, однако «искупление» у священника избежать приговора ему не помогло.
Напомним, что в Асбесте мужчина убил своего гостя за отказ уходить домой.