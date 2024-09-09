В Нижнем Тагиле 35 медиков получили награды за спасение людей при взрыве газа в доме

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В Нижнем Тагиле в понедельник, 9 сентября, чествовали медиков скорой помощи, которые самоотверженно помогали людям после взрыва газа на улице Сибирской, 81. Сюжет об этом вышел на телеканале «Телекон».
В числе награжденных — две Олеси. Одна из медиков, Олеся Вебер, сама жила в этом доме. И когда поступило сообщение о взрыве и пострадавших, сначала не поверила, куда именно она едет. Однако времени на переживания не было — пришлось сразу же действовать. Бригада работала без перерыва практически двое суток. Женщина признается: она до сих пор не может привыкнуть, что ее дома больше нет. И иногда после работы машинально приезжает на Сибирскую.
Олеся Беломестных только что закончила суточное дежурство, но вернулась после сообщений о взрыве. Она вспоминает, что присесть было некогда, как и некогда было давать волю эмоциям. Она заплакала уже только после возвращения домой.
Две Олеси получили грамоты от регионального Минздрава. Еще 33 медикам вручены благодарственные письма мэра Владислава Пинаева.
Напомним, что дом на улице Сибирской взорвался 1 августа. Пострадали три подъезда, под завалами оказалось множество людей. Пострадали 26 человек, погибли 11, в том числе шесть детей.