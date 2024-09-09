В Нижнем Тагиле 35 медиков получили награды за спасение людей при взрыве газа в доме

В числе награжденных — две Олеси. Одна из медиков, Олеся Вебер, сама жила в этом доме. И когда поступило сообщение о взрыве и пострадавших, сначала не поверила, куда именно она едет. Однако времени на переживания не было — пришлось сразу же действовать. Бригада работала без перерыва практически двое суток. Женщина признается: она до сих пор не может привыкнуть, что ее дома больше нет. И иногда после работы машинально приезжает на Сибирскую.