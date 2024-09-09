В Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В городскую Думу был внесен на рассмотрение проект постановления, согласно которому семьи бойцов, заключивших контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, смогут получать по 100 тысяч рублей.
На выплаты могут претендовать родители и дети бойца, а также его супруга. Однако получить выплату сможет только один член семьи, успевший первым написать заявление. Кроме того, близкие должны иметь прописку в Нижнем Тагиле, сообщается в документе.
Напомним, единовременная выплата свердловским контрактникам увеличена до 1 млн.