tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч

В Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч

9 сентября 2024, 12:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рассмотрении находится проект постановления, в котором предлагается ввести выплату 100 тысяч рублей семьям контрактников.

В городскую Думу был внесен на рассмотрение проект постановления, согласно которому семьи бойцов, заключивших контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, смогут получать по 100 тысяч рублей.

На выплаты могут претендовать родители и дети бойца, а также его супруга. Однако получить выплату сможет только один член семьи, успевший первым написать заявление. Кроме того, близкие должны иметь прописку в Нижнем Тагиле, сообщается в документе.

Напомним, единовременная выплата свердловским контрактникам увеличена до 1 млн.

Мэр Екатеринбурга поднял выплаты семьям участников СВО со 100 до 200 тысяч
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Семья#Выплаты#Екатеринбург#Боец СВО
Подпишитесь
Подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы
Сегодня, 11:14
В Нижнем Тагиле на балкон женщины залетело загадочное животное
Сегодня, 12:53
Перевозчика в Нижнем Тагиле обязали установить видеонаблюдение в автобусах
Сегодня, 12:52
В Свердловскую область завезут партию вакцины от пневмококка на 33 млн
Сегодня, 12:30
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Сегодня, 12:01