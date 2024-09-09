В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют теплую погоду со смогом

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Синоптики прогнозируют, что до 13 сентября из-за отсутствия ветра выбросы будут рассеиваться куда дольше, чем обычно, сообщают в Уральском гидрометеоцентре.
Зато жители всей Свердловской области смогут насладиться по-настоящему летней погодой до 21 сентября. Средняя температура воздуха составит 18-22 градусов.
Ранее сообщалось, что «золотая осень» продлится с 8 по 17 сентября. Однако, как и предполагалось, уральская погода опять «передумала», поэтому «бабье лето» продлевается на 5 дней. Если, конечно, погода опять резко не поменяется.
Напомним, что отголоски холодной осени наблюдались в ночь с 5 на 6 сентября.