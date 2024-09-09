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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют теплую погоду со смогом

В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют теплую погоду со смогом

9 сентября 2024, 14:31
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют сухую, теплую погоду до начала следующей недели, однако город накроет смог от предприятий.
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Выбросы

Синоптики прогнозируют, что до 13 сентября из-за отсутствия ветра выбросы будут рассеиваться куда дольше, чем обычно, сообщают в Уральском гидрометеоцентре.

Зато жители всей Свердловской области смогут насладиться по-настоящему летней погодой до 21 сентября. Средняя температура воздуха составит 18-22 градусов.

Ранее сообщалось, что «золотая осень» продлится с 8 по 17 сентября. Однако, как и предполагалось, уральская погода опять «передумала», поэтому «бабье лето» продлевается на 5 дней. Если, конечно, погода опять резко не поменяется.

Напомним, что отголоски холодной осени наблюдались в ночь с 5 на 6 сентября.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Прогноз#Прогноз погоды#Теплая погода#Выбросы#Смог#Екатеринбург#Вредные выбросы
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