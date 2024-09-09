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В Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи

В Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи

9 сентября 2024, 15:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле собрали автопоезд различной гуманитарной помощи для жителей новых регионов и на нужды СВО.

Прежде всего, неравнодушные граждане и власти позаботились о бойцах спецоперации — им будут доставлены посылки, о которых они просили. Также тагильчане смогли собрать внушительный объем различных лекарств для госпиталей.

Из интересного, в зону СВО отправили 11 мотоциклов и 6 «буханок», которые оснащены системами радиоподавления беспилотников. Не обошлось и без знаменитой уральской минералки и майонеза.

А будущим именинникам направили памятные подарки с символикой города. Это все делается, чтобы солдаты помнили, что они нужны и их ждут, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что свердловчане направили более 100 тонн гуманитарной помощи в Курскую область.

В Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч
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