В Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Прежде всего, неравнодушные граждане и власти позаботились о бойцах спецоперации — им будут доставлены посылки, о которых они просили. Также тагильчане смогли собрать внушительный объем различных лекарств для госпиталей.
Из интересного, в зону СВО отправили 11 мотоциклов и 6 «буханок», которые оснащены системами радиоподавления беспилотников. Не обошлось и без знаменитой уральской минералки и майонеза.
А будущим именинникам направили памятные подарки с символикой города. Это все делается, чтобы солдаты помнили, что они нужны и их ждут, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что свердловчане направили более 100 тонн гуманитарной помощи в Курскую область.