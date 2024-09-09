В Первоуральске прокуратура завела уголовное дело из-за мусорного коллапса

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Такие меры приняты после июльской проверки замгенпрокурора Сергея Зайцева.
После поездки Зайцева в Первоуральск работа по вывозу мусора начала двигаться быстрее, однако недостаточно быстро для того, чтобы избежать уголовного дела. Прокурор Первоуральска будет лично контролировать ход проверки, пишет ЕАН.
Более того, Первоуральск славится не только горами мусора, но и плохой питьевой водой. После иска прокурора суд обязал местный «Водоканал» обследовать и отремонтировать трубы в 30 многоквартирных домах.
Напомним, что проблемы с мусором на западе области наблюдаются все лето. Губернатор Евгений Куйвашев призывал срочно отчистить города от гниющих свалок, а МинЖКХ сменило регионального оператора, который с таким решением был не согласен.