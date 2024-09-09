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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Ревде неизвестные украли погрузчик-экскаватор весом в семь тонн

В Свердловской области неизвестные похитили семитонный экскаватор

9 сентября 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney

В Ревде неизвестные украли погрузчик-экскаватор весом в семь тонн

В Ревде неизвестные похитили семитонный экскаватор. Технику погрузили с помощью крана на фуру и увезли в неизвестном направлении.

Владелец погрузчика-экскаватора должен был выполнить работы в Ревде. Он приехал в город и оставил технику на платной парковке.

На следующее утро мужчина обнаружил, что экскаватор исчез. Охранники пояснили, что пропустили технику, так как думали, что это хозяин ее вывозит.

На данный момент известно только направление, в котором уехали грабители. Они уехали по автодороге Пермь — Екатеринбург. Дальнейшее передвижение неизвестно, пишет издание «Ревда-инфо».

В полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП на трассе Ачит — село Месягутово.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Транспорт#Ревда#Угон#Угонщик#Екатеринбург#Инцидент
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