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В Свердловской области скончался Герой России Игорь Родобольский

В Свердловской области скончался Герой России Игорь Родобольский

9 сентября 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ушел из жизни директор «Центра патриотического воспитания», Герой России, летчик Игорь Родобольский.

8 сентября не стало Игоря Родобольского, при жизни он был награжден множественными орденами и титулами, сообщает «КП-Екатеринбург».

Военный известен тем, что воевал в Афганистане, Камбодже, Северном Кавказе. За свою жизнь он совершил более 2 тысяч боевых вылетов. Вытащил более 500 человек с полей боя.

После завершения своей военной работы, Игорь Олегович занимался патриотическим воспитанием детей. Герой России умел очень простым языком рассказать школьникам о любви к Родине.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родственникам Героя. Он отметил, что для Родобольского воинская честь была превыше всего. Губернатор поблагодарил Игоря Олеговича за проделанную им работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Напомним, что под Нижним Тагилом простились с мотострелком СВО.

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