В Свердловскую область завезут партию вакцины от пневмококка на 33 млн

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Товар будет доставлен в Екатеринбург в ГАУ СО «Фармация» на Сибирский тракт, 49. Уже определен ответственный получатель. Лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.
Поставить вакцину необходимо в течение 10 дней после заключения контракта. Цена включает в себя тару и доставку до места назначения. Остаточный срок годности лекарства должен составлять не менее одного года, выяснила редакция TagilCity.ru.
Бактерии пневмококка могут вызывать ряд серьезных заболеваний, например пневмонию, менингит, сепсис, отиты и другие. В группе риска по самой большой заболеваемости находятся дети до пяти лет, а также пожилые люди старше 65 лет.
Напомним, что в Свердловской области в сентябре 2024 года прогнозируется резкий подъем заболеваемости коронавирусом.