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21,8 тысячи доз вакцины от пневмококка получит Свердловская область

В Свердловскую область завезут партию вакцины от пневмококка на 33 млн

9 сентября 2024, 12:30
Фото: 1MI

21,8 тысячи доз вакцины от пневмококка получит Свердловская область

В Свердловской области ожидается поставка вакцины для профилактики пневмококковых инфекций. На покупку 21,8 тысячи доз региональный Минздрав выделил почти 33 миллиона рублей.

Товар будет доставлен в Екатеринбург в ГАУ СО «Фармация» на Сибирский тракт, 49. Уже определен ответственный получатель. Лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Поставить вакцину необходимо в течение 10 дней после заключения контракта. Цена включает в себя тару и доставку до места назначения. Остаточный срок годности лекарства должен составлять не менее одного года, выяснила редакция TagilCity.ru.

Бактерии пневмококка могут вызывать ряд серьезных заболеваний, например пневмонию, менингит, сепсис, отиты и другие. В группе риска по самой большой заболеваемости находятся дети до пяти лет, а также пожилые люди старше 65 лет.

Напомним, что в Свердловской области в сентябре 2024 года прогнозируется резкий подъем заболеваемости коронавирусом.

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