Водитель питбайка попал в ДТП из-за большой скорости в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Молодой человек ехал на небезопасной скорости и в какой-то момент рухнул с транспорта на землю. Питбайк тоже опрокинулся, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.
Пострадавшего свердловчанина осмотрели врачи скорой помощи, а затем отвезли его в медучреждение.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге мотоциклист врезался в автомобиль. В результате аварии пострадали водитель и пассажир мототранспорта.