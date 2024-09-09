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Водитель питбайка попал в ДТП из-за большой скорости в Свердловской области

Водитель питбайка попал в ДТП из-за большой скорости в Свердловской области

9 сентября 2024, 06:36
Фото: 1MI
В Свердловской области 25-летний водитель питбайка упал вместе с транспортом. ДТП случилось на Исинском тракте около «Иван-Озера» 7 сентября 2024 года.

Молодой человек ехал на небезопасной скорости и в какой-то момент рухнул с транспорта на землю. Питбайк тоже опрокинулся, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.

Пострадавшего свердловчанина осмотрели врачи скорой помощи, а затем отвезли его в медучреждение.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге мотоциклист врезался в автомобиль. В результате аварии пострадали водитель и пассажир мототранспорта.

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