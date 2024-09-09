Все поверхности на кухне будут сиять и блестеть: делаю спрей сама и о грязи забыла

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Кто из нас не мечтает прослыть хорошей хозяйкой? Правда, для этого приходится тратить немало времени и сил и покупать целую гору разных моющих средств — от ржавчины, известкового налета, жира, нагара и т. д. Если вы хотите сэкономить время и деньги, то попробуйте приготовить универсальный спрей от всех видов загрязнений. Входящие в него ингредиенты доступны и стоят недорого. Полезным домашним лайфхаком делится эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.
Этот спрей просто волшебный! Он расщепляет жир и грязь моментально, и посуда сияет чистотой. А самое главное — он в разы дешевле, чем магазинное средство, — говорит эксперт.
Для приготовления чудо-средства нам понадобятся следующие ингредиенты:
Все ингредиенты необходимо залить в бутылку с насадкой-распылителем, долить воды и как следует взболтать. А использовать домашнее чистящее средство можно по тысяче разных случаев. Например, им можно обработать грязную посуду в раковине для быстрого удаления жира. Когда вы начнете мыть ее, то потратите намного меньше геля для мытья посуды.
С таким же успехом можно применять самодельный спрей для мытья любых поверхностей в доме. А если добавить несколько капель в ведро для мытья полов, то они будут блестеть и сверкать, а по дому распространится приятный и свежий цитрусовый аромат.
Ранее эксперты поделились очень простым и необычным способом избавиться от грязных следов от кружек и чашек на столе и подоконнике.