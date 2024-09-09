tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Эксперт Жукова поделилась рецептом самодельного судо-спрея для уборки на кухне

Все поверхности на кухне будут сиять и блестеть: делаю спрей сама и о грязи забыла

9 сентября 2024, 12:16
Фото: 1MI

Эксперт Жукова поделилась рецептом самодельного судо-спрея для уборки на кухне

Если вы стремитесь к идеальной чистоте на кухне, но при этом не любите тратиться на бытовую химию, то предлагаем вашему вниманию действенный рецепт, который поможет справиться с любыми загрязнениями и обойдется вам в сущие копейки.

Кто из нас не мечтает прослыть хорошей хозяйкой? Правда, для этого приходится тратить немало времени и сил и покупать целую гору разных моющих средств — от ржавчины, известкового налета, жира, нагара и т. д. Если вы хотите сэкономить время и деньги, то попробуйте приготовить универсальный спрей от всех видов загрязнений. Входящие в него ингредиенты доступны и стоят недорого. Полезным домашним лайфхаком делится эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.

Пожелтевший пластиковый подоконник отмоете без дорогой химии: вот три чудо-средства
Узнать подробнее
Этот спрей просто волшебный! Он расщепляет жир и грязь моментально, и посуда сияет чистотой. А самое главное — он в разы дешевле, чем магазинное средство, — говорит эксперт.

Для приготовления чудо-средства нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • гель для мытья посуды — 1 столовая ложка;
  • 9-процентный уксус или спирт — четверть стакана;
  • эфирное масло лимона для аромата — несколько капель.

Все ингредиенты необходимо залить в бутылку с насадкой-распылителем, долить воды и как следует взболтать. А использовать домашнее чистящее средство можно по тысяче разных случаев. Например, им можно обработать грязную посуду в раковине для быстрого удаления жира. Когда вы начнете мыть ее, то потратите намного меньше геля для мытья посуды.

С таким же успехом можно применять самодельный спрей для мытья любых поверхностей в доме. А если добавить несколько капель в ведро для мытья полов, то они будут блестеть и сверкать, а по дому распространится приятный и свежий цитрусовый аромат.

Ранее эксперты поделились очень простым и необычным способом избавиться от грязных следов от кружек и чашек на столе и подоконнике.

Убираться можно реже: эксперт назвала действенные способы избавиться от домашней пыли
Узнать подробнее
Читайте также:
Застарелый жир отвалится с кухонной плитки: мою только так и наслаждаюсь чистотойСтарую облезлую сковороду легко вернете к жизни: попробуйте трюк с двумя стаканамиГель для мытья посуды смешиваю с солью и содой: кухня блестит и сверкает
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Кухня#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы
Сегодня, 11:14
В Нижнем Тагиле на балкон женщины залетело загадочное животное
Сегодня, 12:53
Перевозчика в Нижнем Тагиле обязали установить видеонаблюдение в автобусах
Сегодня, 12:52
В Свердловскую область завезут партию вакцины от пневмококка на 33 млн
Сегодня, 12:30
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Сегодня, 12:01
В Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч
Сегодня, 12:16