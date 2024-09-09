Все поверхности на кухне будут сиять и блестеть: делаю спрей сама и о грязи забыла

Кто из нас не мечтает прослыть хорошей хозяйкой? Правда, для этого приходится тратить немало времени и сил и покупать целую гору разных моющих средств — от ржавчины, известкового налета, жира, нагара и т. д. Если вы хотите сэкономить время и деньги, то попробуйте приготовить универсальный спрей от всех видов загрязнений. Входящие в него ингредиенты доступны и стоят недорого. Полезным домашним лайфхаком делится эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.