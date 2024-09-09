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Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Жители Екатеринбурга отдали мошенникам более 20 млн за неделю

Жители Екатеринбурга отдали мошенникам более 20 млн за неделю

9 сентября 2024, 06:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местные жители отправили мошенникам более 20 миллионов рублей со 2 по 8 сентября 2024 года.

Так, сотрудница проектной организации продала свои драгоценности и машину и отдала аферистам около трех миллионов вместе с накоплениями. С ней связались под видом сотрудников спецслужб, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Жертвой злоумышленников также стала актриса театра музкомедии. С ней связались под предлогом продления контракта на обслуживание мобильной связи, в результате чего она отдала миллион.

Напомним, женщина в Свердловской области украла у пожилых людей полмиллиарда рублей.

41 миллион за неделю отдали мошенникам жители Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Криминал#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
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