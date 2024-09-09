Жители Екатеринбурга отдали мошенникам более 20 млн за неделю

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Так, сотрудница проектной организации продала свои драгоценности и машину и отдала аферистам около трех миллионов вместе с накоплениями. С ней связались под видом сотрудников спецслужб, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Жертвой злоумышленников также стала актриса театра музкомедии. С ней связались под предлогом продления контракта на обслуживание мобильной связи, в результате чего она отдала миллион.
Напомним, женщина в Свердловской области украла у пожилых людей полмиллиарда рублей.