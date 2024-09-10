17 мусорных контейнеров сгорели в Нижнем Тагиле в 2024 году

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Количество сгоревшего оборудования в Нижнем Тагиле является большой потерей, ухудшающей состояние городской инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ежегодно фиксируются случаи, когда контейнерная площадка выгорает полностью. Например, в апреле этого года из-за возгорания вышло из строя сразу 6 баков по адресу Карла Либкнехта, 20.
Подобные ситуации берутся на особый контроль. До тех пор пока управляющая компания не найдет замену сгоревшим контейнерам, для сбора отходов на площадке временно будет использоваться бункер, — рассказали в пресс-службе компании «Рифей».
Примечательно, что за аналогичный период прошлого года в регионе от возгораний пришли в негодность 40 баков.
Региональный оператор призывает жителей ответственно относиться к вопросу пожарной безопасности:
По всем вопросам, связанным со сбором и вывозом ТКО, можно обратиться на горячую линию компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43.