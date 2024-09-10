17 мусорных контейнеров сгорели в Нижнем Тагиле в 2024 году

С начала 2024 года в Нижнем Тагиле сгорело 17 контейнеров для твердых коммунальных отходов. Всего же за этот период на севере Свердловской области от огня пострадало 25 пластиковых емкостей. При этом, как отмечают специалисты, количество уничтоженных таким образом баков сократилось почти вдвое.

Количество сгоревшего оборудования в Нижнем Тагиле является большой потерей, ухудшающей состояние городской инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ежегодно фиксируются случаи, когда контейнерная площадка выгорает полностью. Например, в апреле этого года из-за возгорания вышло из строя сразу 6 баков по адресу Карла Либкнехта, 20. Подобные ситуации берутся на особый контроль. До тех пор пока управляющая компания не найдет замену сгоревшим контейнерам, для сбора отходов на площадке временно будет использоваться бункер, — рассказали в пресс-службе компании «Рифей». Примечательно, что за аналогичный период прошлого года в регионе от возгораний пришли в негодность 40 баков. Фото: «Рифей» Региональный оператор призывает жителей ответственно относиться к вопросу пожарной безопасности: Не бросать сигаретные окурки и горящие спички в контейнеры,

Перед тем, как выбросить угли или золу — убедиться, что они полностью остыли,

При обнаружении дыма на контейнерной площадке, незамедлительно оповестить городские пожарные службы. По всем вопросам, связанным со сбором и вывозом ТКО, можно обратиться на горячую линию компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43. Останки животных были обнаружены на контейнерной площадке в Верхотурье Узнать подробнее