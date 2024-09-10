Более 70 бесхозных снарядов обнаружили в Богдановиче

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Сотрудники охраны Росгвардии обнаружили снаряды во время патрулирования места, где лежала находка, вызвали взрывотехников, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Позднее выяснилось, что в боеприпасов нет взрывчатого вещества. Также на снарядах была коррозия. Их отдал опергруппе для дальнейшей проверки.
Напомним, 14 августа 2024 года в Нижнем Тагиле местная жительница нашла предмет, внешне напоминавший гильзу от танкового снаряда.