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Более 70 бесхозных снарядов обнаружили в Богдановиче

Более 70 бесхозных снарядов обнаружили в Богдановиче

10 сентября 2024, 05:12
Фото: Управление федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области
В Богдановиче обнаружили бесхозные артиллерийские боеприпасы. Они находились на улице Чапаева.

Сотрудники охраны Росгвардии обнаружили снаряды во время патрулирования места, где лежала находка, вызвали взрывотехников, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Позднее выяснилось, что в боеприпасов нет взрывчатого вещества. Также на снарядах была коррозия. Их отдал опергруппе для дальнейшей проверки.

Напомним, 14 августа 2024 года в Нижнем Тагиле местная жительница нашла предмет, внешне напоминавший гильзу от танкового снаряда.

Снаряд нашли отдыхающие на Валегинском пруду в Нижнем Тагиле
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