Будут болеть: эксперт назвал деревья, которые нельзя сажать с яблонями и грушами

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Если яблони и груши, которые вы выращиваете в саду, часто болеют и страдают от нашествия вредителей, то пришла пора оценить их соседей. Конечно, на небольшом участке трудно развести деревья так, чтобы они вообще не соприкасались друг с другом, но в целом следует придерживаться ряда правил и не сажать рядом деревья-антиподы.
Яблони и груши не переносят соседства:
Специалисты стали выяснять, в чем дело, и обнаружили, что яблоки подъедают личинки рябинной моли. А в тех садах, где рябины не было, не было и проблем с урожаем, — отмечает Алексей Володихин.
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