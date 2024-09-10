Будут болеть: эксперт назвал деревья, которые нельзя сажать с яблонями и грушами

Если яблони и груши, которые вы выращиваете в саду, часто болеют и страдают от нашествия вредителей, то пришла пора оценить их соседей. Конечно, на небольшом участке трудно развести деревья так, чтобы они вообще не соприкасались друг с другом, но в целом следует придерживаться ряда правил и не сажать рядом деревья-антиподы.