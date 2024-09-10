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Updated Сегодня, 12:17

Эксперт назвал деревья, которые нельзя сажать рядом с яблонями и грушами

Будут болеть: эксперт назвал деревья, которые нельзя сажать с яблонями и грушами

10 сентября 2024, 12:15
Фото: 1MI

Эксперт назвал деревья, которые нельзя сажать рядом с яблонями и грушами

Правильно спланировать посадки в саду — трудная задача. Ведь не все деревья «любят» друг друга. Например, яблони и груши не переносят соседство рябины, боярышника и крушины.

Если яблони и груши, которые вы выращиваете в саду, часто болеют и страдают от нашествия вредителей, то пришла пора оценить их соседей. Конечно, на небольшом участке трудно развести деревья так, чтобы они вообще не соприкасались друг с другом, но в целом следует придерживаться ряда правил и не сажать рядом деревья-антиподы.

Яблони и груши не переносят соседства:

  • С рябиной. Тот факт, что рябина вредит яблоням и грушам, заметили в начале прошлого века садоводы Северной Америки. В те времена было модно высаживать в садах рябину. И она давала прекрасный урожай. А вот семечковые деревья почему-то хирели и чахли. Более того, все плоды были поражены гусеницами.
Специалисты стали выяснять, в чем дело, и обнаружили, что яблоки подъедают личинки рябинной моли. А в тех садах, где рябины не было, не было и проблем с урожаем, — отмечает Алексей Володихин.
Фото: 1MI
  • С боярышником. Как и рябина, это дерево является рассадником для множества вредителей, которые буквально оккупируют растущие рядом яблони и груши.
  • С крушиной. Это небольшое лиственное дерево, которое часто поражается бокальчатой ржавчиной. Это заболевание, которое вызывают грибы из рода Gymnosporangium. Это заболевание может быть очень опасным для определенных видов растений, включая яблони, груши и другие плодовые деревья. На листах и побегах появляются пятна оранжевого или желтого цвета, которые могут выглядеть как ржавчина. В более тяжелых случаях возможны деформации листьев и гибель частей растения. Лечить бокальчатую ржавчину очень сложно. И хотя современные фунгицидные препараты могут быть эффективны, многие садоводы предпочитают вырубить пораженное дерево.

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