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Девушка на мотоцикле влетела в такси в Екатеринбурге

Девушка на мотоцикле влетела в такси в Екатеринбурге

10 сентября 2024, 03:30
В Екатеринбурге девушка на мотоцикле столкнулась с такси Volkswagen Polo. ДТП случилось на улице Белинского 9 сентября 2024 года.

По словам очевидцев, водитель иномарки решил сделать разворот с правого ряда. В этот момент в заднее крыло автомобиля влетел мототранспорт, пишет Ура.ру.

Фото: ИА «Ночные новости»

В случившемся инциденте пострадала девушка, ехавшая на мотоцикле. У нее оказался перелом ключицы. Екатеринбурженку отвезли в медучреждение.

Напомним, в Екатеринбурге на перекрестке водитель автомобиля столкнулся с автобусом №52. Пострадали кондуктор и один из пассажиров автобуса.

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