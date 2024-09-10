Девушка на мотоцикле влетела в такси в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
По словам очевидцев, водитель иномарки решил сделать разворот с правого ряда. В этот момент в заднее крыло автомобиля влетел мототранспорт, пишет Ура.ру.
В случившемся инциденте пострадала девушка, ехавшая на мотоцикле. У нее оказался перелом ключицы. Екатеринбурженку отвезли в медучреждение.
Напомним, в Екатеринбурге на перекрестке водитель автомобиля столкнулся с автобусом №52. Пострадали кондуктор и один из пассажиров автобуса.