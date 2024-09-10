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Девушку в Екатеринбурге проверят на полиграфе из-за поддельной долларовой купюры

Девушку в Екатеринбурге проверят на полиграфе из-за подарка друзей

10 сентября 2024, 09:20

Девушку в Екатеринбурге проверят на полиграфе из-за поддельной долларовой купюры

В Екатеринбурге 26-летняя девушка пройдет полиграф после попытки обмена поддельной 100-долларовой купюры в банке.

Девушка пришла в банк и дала кассиру две банкноты номиналом 10 и 100 долларов. 100 долларов вызвали у сотрудницы сомнение и она сообщила об этом охранникам, а те вызвали полицию, пишет Ура.ру.

По словам екатеринбурженки, эту купюру ей подарили приятели несколько лет назад. Она отложила ее на черный день и недавно решила ею воспользоваться. Купюру изъяли и отправили на экспертизу, а у девушки дома провели обыск. Также ее проверят на детекторе лжи.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина оплачивал покупки в магазине поддельными деньгами.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Деньги#Банк#Экспертиза#Девушка#Полиграф#Детектор лжи#Фальшивые деньги#Екатеринбург#Инцидент#Охранники
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