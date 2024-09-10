Девушку в Екатеринбурге проверят на полиграфе из-за подарка друзей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Девушка пришла в банк и дала кассиру две банкноты номиналом 10 и 100 долларов. 100 долларов вызвали у сотрудницы сомнение и она сообщила об этом охранникам, а те вызвали полицию, пишет Ура.ру.
По словам екатеринбурженки, эту купюру ей подарили приятели несколько лет назад. Она отложила ее на черный день и недавно решила ею воспользоваться. Купюру изъяли и отправили на экспертизу, а у девушки дома провели обыск. Также ее проверят на детекторе лжи.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина оплачивал покупки в магазине поддельными деньгами.