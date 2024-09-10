Девушку в Екатеринбурге проверят на полиграфе из-за подарка друзей

По словам екатеринбурженки, эту купюру ей подарили приятели несколько лет назад. Она отложила ее на черный день и недавно решила ею воспользоваться. Купюру изъяли и отправили на экспертизу, а у девушки дома провели обыск. Также ее проверят на детекторе лжи.