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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург осложнено из-за тумана

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург осложнено из-за тумана

10 сентября 2024, 06:07
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе Пермь — Екатеринбург осложнено транспортное движение в связи с туманом 10 сентября 2024 года.

С транспортным движением возникли трудности в районах Нижних Серег и Ачита. Водителям рекомендуется ехать на небольшой скорости и не сокращать расстояние между транспортом, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Также автомобилистам не стоит совершать маневры, которые могут быть небезопасны. На дорожных участках с затяжным поворотом или в низинах нужно соблюдать внимательность.

Напомним, из-за тумана в Екатеринбурге были задержаны несколько авиарейсов в другие города.

Автоэксперт объяснил, как сделать безопасными особо аварийные участки трасс
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Дорога#Безопасность#ГИБДД#Трасса#Туман#Дорожное движение#Екатеринбург#Автомобилисты
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