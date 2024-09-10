Движение на трассе Пермь — Екатеринбург осложнено из-за тумана

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
С транспортным движением возникли трудности в районах Нижних Серег и Ачита. Водителям рекомендуется ехать на небольшой скорости и не сокращать расстояние между транспортом, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Также автомобилистам не стоит совершать маневры, которые могут быть небезопасны. На дорожных участках с затяжным поворотом или в низинах нужно соблюдать внимательность.
Напомним, из-за тумана в Екатеринбурге были задержаны несколько авиарейсов в другие города.