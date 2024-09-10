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Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путях

Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путях

10 сентября 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге более, чем к 20 годам тюрьмы приговорили Ивана Симонова* и Григория Истомина*, обвиняемых в теракте на железнодорожных путях.

Мужчины были задержаны зимой прошлого года. В отношении них возбудили уголовное дело за теракт.

Так, Истомина приговорили к 23 годам тюремного заключения, а Симонова — к 22 годам. Им также назначили ограничение свободы в течение двух лет, рассказали Ура.ру в Центральном региональном военном суде.

Кроме того, оба осужденных должны выплатить РЖД компенсацию, сумма которой более 200 тысяч рублей.

Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области задержали компанию подростков, которая собиралась устроить теракт на железной дороге.

*внесены в список террористов и экстремистов.

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