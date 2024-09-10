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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Как быстро и без проблем высушить промокшую обувь: топ-3 быстрых способа

Как быстро и без проблем высушить промокшую обувь: топ-3 быстрых способа

10 сентября 2024, 15:17
Фото: 1MI
Настала осень, и уже очень скоро мы никуда не денемся от луж под ногами. Сушка обуви в это время года превращается в трудное испытание. Как же привести в порядок ботинки, не испортив их?

На самом деле, легче сделать так, чтобы обувь не промокала, чем сушить ее в условиях городской квартиры. Можно, например, применять водоотталкивающие средства. Регулярно обрабатывайте обувь спреями или пропитками, которые проникают в материал и создают защитный слой. Не забудьте повторять обработку каждые несколько недель. Для кожаной обуви используйте специальные кремы или воски. Они не только защищают от воды, но и питают кожу, что продлевает срок службы ботинок. Но что делать если ноги все же промокли?

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  • Используйте специальные электросушилки. На сегодняшний день это оптимальный вариант быстро привести в порядок обувь, не испортив ее. Выбирайте только качественные модели от проверенных производителей. Они обойдутся вам немного дороже, но со временем покупка оправдает себя, так как такой прослужит дольше.
  • Используйте бумагу. Это старый армейский способ за короткий срок подсушить ботинки. Метод довольно прост: набейте их скомканными обрывками газет или туалетной бумагой и оставьте для впитывания. Бумагу необходимо менять по мере того, как она будет увлажняться. Когда газеты перестанут намокать, максимально раскройте ботинки, расшнуруйте или расстегните и оставьте досыхать при комнатной температуре.
  • Используйте тряпки или полотенца. Часть ткани засуньте внутрь ботинка, а другую часть обмотайте снаружи. Полотенце впитает воду и обувь высохнет очень быстро.

Чтобы процесс сушки шел быстрее, выньте стельку и высушите ее отдельно. Также внутри обуви можно разместить специальные вставки или мячики, которые помогут поддерживать форму и улучшат вентиляцию.

А вот таким способом можно легко и просто избавиться от грязных следов, которые остаются на столе после кружки или чашки.

Источник: ixbt.com

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