Как быстро и без проблем высушить промокшую обувь: топ-3 быстрых способа

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
На самом деле, легче сделать так, чтобы обувь не промокала, чем сушить ее в условиях городской квартиры. Можно, например, применять водоотталкивающие средства. Регулярно обрабатывайте обувь спреями или пропитками, которые проникают в материал и создают защитный слой. Не забудьте повторять обработку каждые несколько недель. Для кожаной обуви используйте специальные кремы или воски. Они не только защищают от воды, но и питают кожу, что продлевает срок службы ботинок. Но что делать если ноги все же промокли?
Чтобы процесс сушки шел быстрее, выньте стельку и высушите ее отдельно. Также внутри обуви можно разместить специальные вставки или мячики, которые помогут поддерживать форму и улучшат вентиляцию.
А вот таким способом можно легко и просто избавиться от грязных следов, которые остаются на столе после кружки или чашки.
Источник: ixbt.com