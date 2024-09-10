Мальчик на велосипеде пропал без вести в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Ребенок живет на улице Балакирева. В день исчезновения он вышел из дома на улицу и с тех пор не возвращался. Известно, что ранее он не пропадал, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Рост мальчика — 146 сантиметров. На нем были надеты черные кроссовки, кепка и кофта на молнии бренда Puma, а также джинсы синего цвета. Пропавший катался на велосипеде темно-синего цвета.
Напомним, в селе Талицкого района пропал 10-летний школьник. Его разыскивают правоохранители и инспекторы ПДН.