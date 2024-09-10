tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Мальчик на велосипеде пропал без вести в Екатеринбурге

Мальчик на велосипеде пропал без вести в Екатеринбурге

10 сентября 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик, катавшийся на велосипеде. Его разыскивают с 9 сентября 2024 года.

Ребенок живет на улице Балакирева. В день исчезновения он вышел из дома на улицу и с тех пор не возвращался. Известно, что ранее он не пропадал, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Рост мальчика — 146 сантиметров. На нем были надеты черные кроссовки, кепка и кофта на молнии бренда Puma, а также джинсы синего цвета. Пропавший катался на велосипеде темно-синего цвета.

Напомним, в селе Талицкого района пропал 10-летний школьник. Его разыскивают правоохранители и инспекторы ПДН.

Житель Нижнего Тагила пропал без вести на иномарке
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»Женщина пропала с двумя маленькими детьми под ПолевскимМолодой человек на велосипеде пропал в селе под Ревдой
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Полиция#Поиск#ЧП#Велосипед#Приметы#Мальчик#18+#Екатеринбург#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи
Вчера, 15:02
Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:08
Генерал милиции в Екатеринбурге скончался на 82 году жизни
Сегодня, 03:56
Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путях
Сегодня, 04:49
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Вчера, 12:01