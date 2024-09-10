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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Мужчина принес взрывное устройство в гипермаркет Новосибирска

10 сентября 2024, 16:29
В Новосибирске задержали мужчину, который оставил в магазине взрывное устройство.

10 сентября около 10 часов утра в здании гипермаркета в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили перемотанный изолентой предмет с проводами. Он лежал на столе рядом с ячейками для хранения. В магазин были отправлены правоохранители.

После того, как подозрительная конструкция была уничтожена, магазин открыли для посетителей. Среди прочих людей в здание зашел мужчина, который мог оставить взрывное устройство. Его задержали, пишет VSE42.RU.

В настоящее время он подозревается в подготовке к теракту. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

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