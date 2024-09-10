Мужчина принес взрывное устройство в гипермаркет Новосибирска

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
10 сентября около 10 часов утра в здании гипермаркета в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили перемотанный изолентой предмет с проводами. Он лежал на столе рядом с ячейками для хранения. В магазин были отправлены правоохранители.
После того, как подозрительная конструкция была уничтожена, магазин открыли для посетителей. Среди прочих людей в здание зашел мужчина, который мог оставить взрывное устройство. Его задержали, пишет VSE42.RU.
В настоящее время он подозревается в подготовке к теракту. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».