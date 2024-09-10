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Updated Сегодня, 08:32

На незаконной свалке возле Кольцово поймали 6 грузовиков с отходами

На незаконной свалке возле Кольцово поймали 6 грузовиков с отходами

10 сентября 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
На незаконной свалке в Арамили, около Кольцово, поймали 6 машин с отходами. Автомобили на КПП охрана пропускала за деньги.

Ночью на свалке рядом с аэропортом обнаружили несколько грузовиков. Им открыли ворота и они выгрузили отходы неизвестного происхождения. Троих водителей грузовых машин удалось задержать, еще трое успели сбежать, сообщили в РЭО Свердловской области.

Сотрудники РЭО вызвали полицию. Выяснилось, что на территорию свалки машины за деньги по ночам пропускает охрана.

Ранее мы сообщали, что данной свалкой занялись силовики. Сотрудники полиции установили владельца участка, на котором находится свалка с опасными медотходами

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура проверила незаконную свалку медотходов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Экология#Экологи#Екатеринбург#Свалка
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