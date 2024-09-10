На незаконной свалке возле Кольцово поймали 6 грузовиков с отходами

Ночью на свалке рядом с аэропортом обнаружили несколько грузовиков. Им открыли ворота и они выгрузили отходы неизвестного происхождения. Троих водителей грузовых машин удалось задержать, еще трое успели сбежать, сообщили в РЭО Свердловской области.