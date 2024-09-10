На незаконной свалке возле Кольцово поймали 6 грузовиков с отходами

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Ночью на свалке рядом с аэропортом обнаружили несколько грузовиков. Им открыли ворота и они выгрузили отходы неизвестного происхождения. Троих водителей грузовых машин удалось задержать, еще трое успели сбежать, сообщили в РЭО Свердловской области.
Сотрудники РЭО вызвали полицию. Выяснилось, что на территорию свалки машины за деньги по ночам пропускает охрана.
Ранее мы сообщали, что данной свалкой занялись силовики. Сотрудники полиции установили владельца участка, на котором находится свалка с опасными медотходами