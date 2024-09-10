На трассе Екатеринбург — Тюмень бензовоз влетел в автобус с людьми

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
ДТП произошло днем 10 сентября. В результате столкновения все остались живы. Из-за удара из бензовоза начал вытекать бензин, на месте работают пожарные и сотрудники ГАИ, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Сотрудники ГАИ считают, что водитель бензовоза в надежде успеть на разрешающий сигнал светофора выехал на перекресток уже на красный и врезался в автобус.
Пассажиры автобуса получили различные травмы, одному пострадавшему 15 лет. Медики оказали им всю необходимую помощь.
Напомним, что в Екатеринбурге 9 сентября произошла похожая ситуация. Водитель из-за невнимательности не уступил дорогу автобусу и влетел в него, двух человек пришлось доставить в больницу.