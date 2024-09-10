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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:08

На трассе Екатеринбург — Тюмень бензовоз влетел в автобус с людьми

На трассе Екатеринбург — Тюмень бензовоз влетел в автобус с людьми

10 сентября 2024, 15:06
Фото: ГИБДД Свердловской области
На трассе Екатеринбург — Тюмень недалеко от Богдановича бензовоз проехал на красный свет и влетел в автобус с людьми.

ДТП произошло днем 10 сентября. В результате столкновения все остались живы. Из-за удара из бензовоза начал вытекать бензин, на месте работают пожарные и сотрудники ГАИ, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники ГАИ считают, что водитель бензовоза в надежде успеть на разрешающий сигнал светофора выехал на перекресток уже на красный и врезался в автобус.

Пассажиры автобуса получили различные травмы, одному пострадавшему 15 лет. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Напомним, что в Екатеринбурге 9 сентября произошла похожая ситуация. Водитель из-за невнимательности не уступил дорогу автобусу и влетел в него, двух человек пришлось доставить в больницу.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Автобус#Бензовоз#18+#Екатеринбург#Авария
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