Огромная тыква и перцы: садовод-рекордсмен из Тагила снова собрал гигантский урожай

С потомственным садоводом и вдохновенным любителем огородных работ Андреем Виноградовым редакция TagilCity.ru познакомилась в прошлом году. Тогда тагильчанин рассказал о том, как он работает на земле, которая досталась ему в наследство от прадеда, как он любит дело, которым занимается, и какие плоды приносит ему труд на даче. Этот год оказался для Андрея не менее удачным. Хотя, по его словам, получилось не все, что задумывалось изначально.