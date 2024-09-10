Огромная тыква и перцы: садовод-рекордсмен из Тагила снова собрал гигантский урожай

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
С потомственным садоводом и вдохновенным любителем огородных работ Андреем Виноградовым редакция TagilCity.ru познакомилась в прошлом году. Тогда тагильчанин рассказал о том, как он работает на земле, которая досталась ему в наследство от прадеда, как он любит дело, которым занимается, и какие плоды приносит ему труд на даче. Этот год оказался для Андрея не менее удачным. Хотя, по его словам, получилось не все, что задумывалось изначально.
В целом сезон порадовал, огород принес прекрасный урожай овощей и ягод. Кабачки и сладкие перцы завалили количеством. Помидоры разных гибридов, даже был «Изумрудное яблоко», не краснеющий и очень сладкий. Самый урожайный — «Черный мавр», — поделился Андрей.
А вот картошка в этом году не порадовала — крупной почти не было, в основном выросла средняя и мелкая. Не слишком удачным оказался и эксперимент с выращиванием дынь и арбузов — они цвели, но так и не завязались, посетовал садовод.
Но зато урожай перцев был просто огромным.
Собрал 34 кг сладкого перца — это не только от любви к лечо, а еще потому что жалко выкидывать остатки рассады, и я ее всю сажаю, — рассказал Андрей.
В этом году садовод начал возрождать клубничную плантацию. Пока он высадил 42 куста, а на весну заказал новые сорта. Андрей всерьез увлекся цветами и развел большое количество многолетников — клематисы, розы, гортензии, эхинацеи. А еще на участке тагильского садовода выросла огромная тыква весом в 22 кг.
Ежегодно тагильчанин делает огромное количество закруток. Это количество даже в голове не укладывается — 500 банок и больше. У Андрея есть свои предпочтения: например, огурцы в кетчупе чили, лечо с чесноком «Ташкент», заготовки с помидорами.
Секретом своего успеха он считает непрерывный труд. Рекорды не рождаются сами по себе. Это результат кропотливой работы на грядках и, конечно же, любовь к родной земле.
В прошлом году после публикации TagilCity.ru сюжеты об Андрее Виноградове вышли на нескольких ТВ-каналах.