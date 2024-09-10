«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова

Есть люди, которые говорят, что КВН уже не тот. Но, как правило, это те люди, которые окончательно ушли из игры. Кто уже никак не причастен и остался в тех временах, а перемены не принимает. Те же, кто не вышел из этого движения, никогда не согласятся с этим. Для них борьба поколений не стоит во главе угла. Они знают, что всегда появляется что-то новое.