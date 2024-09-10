«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова

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Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 06:30
Александр Масляков, известный всем как ведущий и основатель популярного телевизионного шоу КВН, скончался после продолжительной болезни. Его вклад в культуру юмора в России и за ее пределами трудно переоценить. Как гласит известная поговорка, «пока живы легенды, жива и память». Давайте вместе вспомним этого великого человека и поговорим о его наследии и о том, какое влияние он оказал на тагильских КВНщиков.
Для 90% творческих людей он является крестным отцом, потому что если бы не его детище — КВН, мы бы не увидели многих известных и классных ведущих, не увидели многих продюсерских проектов и юмористических передач. Мой путь ведущего начался с КВНа, и я благодарен Александру Васильевичу за то, кто я есть. За этот шаг и толчок в творческую жизнь благодаря КВН, спасибо вам, Александр Васильевич, за детство, юность и настоящее, — рассказал журналисту TagilCity.ru Егор Егоров, участник команды КВН «С понедельника», ведущий мероприятий.
Деятельность Маслякова сильно повлияла на многие поколения. Александр открывал новый мир для молодежи еще со времен СССР. Через сцену Клуба веселых и находчивых за 63 года существования прошли тысячи талантливых людей, сотни из которых в итоге и благодаря этому опыту стали людьми, чья деятельность тесно связана с юмором.
Конечно, это огромная утрата, уход такого человека. Он создал действительно целую планету, благодаря ему очень много людей изменили свою жизнь. Человек, действительно величайший человек, очень значимый, за ним, скажем так, стояли много тысяч молодых талантливых. Я думаю, это огромная потеря для юмора, для КВН, конечно, в первую очередь, — рассказал редакции TagilCity.ru Сергей Гетманенко, команды КВН «Без тормозов» и «Сборная Нижнего Тагила».
Александр Масляков прошел долгий путь, полный как взлетов, так и падений. Не секрет, что личностью он был неоднозначной. Но, в любом случае, его заслуги и влияние на судьбы людей в плоскости своего мира признают и те, кто его любил, и те, кто не любил.
Личность была неоднозначная, но при этом всегда был и остается большим авторитетом для всех, кто так или иначе прикоснулся к игре. Вероятно, для обывателей Масляков это только КВН, но если посмотреть масштабнее — Александр Васильевич был проводником в большой мир для сотен молодых людей, талантливых и не очень. Актеры, шоумены, продюсеры. Очень большая доля медийных личностей прошла именно его школу, — поделился своим мнением с журналистом TagilCity.ru Евгений Ломакин, руководитель творческого объединения «КВН в Тагиле».
Разумеется, такой человек не мог не оставить после себя теплые воспоминания даже для тех, кого он сам не знал или видел впервые. Большинство молодых людей, на кого сильнее всего повлияла его личность, никогда не видели его даже вживую, кто-то видел его лишь на сцене, а кому-то улыбнулась удача встретить его в реальной жизни, в самой простой обстановке. Масляков-старший никогда не отказывал в общении.
Мои воспоминания об Александре Васильевиче Маслякове связаны с прекрасными воспоминаниями о творческом студенчестве, в свое время мы дошли до лиги Александра Маслякова-младшего, к сожалению, в Высшей лиге КВН не засветились, но успели полной грудью вдохнуть романтику КВНовских путешествий, репетиций и выступлений! Мои личные воспоминания об Александре Васильевиче связаны с проживанием в гостинице «Жемчужина» в городе Сочи во время зимнего фестиваля КВН! Мы как-то столкнулись в лифте. Легендарная личность, и, конечно, я чуть не обнял его и радостно поздоровался, как с родным! Он немного снисходительно, но по-доброму поздоровался со мной, и только после этого я понял, что мы лично не знакомы… Конечно, смутился! После этого он с радостью откликнулся на мою просьбу о совместном фото, — поделился с редакцией TagilCity.ru Михаил Виноградов, Команда КВН УПИ-НТМК «КаюкКомпания».
Есть люди, которые говорят, что КВН уже не тот. Но, как правило, это те люди, которые окончательно ушли из игры. Кто уже никак не причастен и остался в тех временах, а перемены не принимает. Те же, кто не вышел из этого движения, никогда не согласятся с этим. Для них борьба поколений не стоит во главе угла. Они знают, что всегда появляется что-то новое.
Это глобальное молодежное движение, которое захватило весь мир. Действительно, мы прощаемся с легендарной личностью. Масляков смог построить свою собственную юмористическую империю. Своеобразную, уникальную и участников этого движения уже миллионы по всему миру. КВН — это жизнь, которая идет бесконечно. КВН будет меняться, без Александра Васильевича, конечно, произошла трансформация этого мира. Каждый раз что-то новое и безумно интересное. Игра затачивается под новые обстоятельства, поэтому для меня КВН всегда тот, — рассказала журналисту редакции TagilCity.ru Светлана Яковлева, участница лиги «Новая версия», куратор команд КВН в ГАПОУ СО «НТТЭК».
Для кого-то КВН — это образ жизни, образ мышления. С юных лет, поколение за поколением, сидя перед телевизором на корточках, впитывали ту энергетику, которая лилась с экрана. Отношение к Маслякову, да и к игре в целом, может быть разным, но, в первую очередь, люди выражают покойному Александру признательность и благодарность. Ведь для кого-то это движение было настоящей мечтой.
Играть в КВН и выступить на Первом канале — это была моя самая заветная мечта. Я рад, что она исполнилась, и до сих пор с огромной теплотой я отношусь к этому клубу. Многие называют КВН игрой, но для меня это, прежде всего, Клуб весёлых и находчивых, это движение, это жизнь и атмосфера. Хочется поблагодарить Александра Васильевича за это. А завершить я бы хотел цитатой одной из команд: «Пусть проклят будет тот, кто любит КВН не сильно!» Это мой девиз, — рассказал редакции TagilCity.ru Федор Аникин, участника команды КВН «Урал».
Важно отметить, что КВН под руководством Маслякова стал настоящим культурным феноменом, распространяясь далеко за пределы России. Команды КВН существуют практически в каждой стране мира, а сам формат игры вдохновил создание множества других юмористических шоу.
Уход Александра Васильевича — это не только личная трагедия для его семьи и близких, но и утрата для всего культурного сообщества. Наши собеседники уверены, что мы должны помнить и чтить его вклад, продолжая дело, которое он начал. Пусть память об этом удивительном человеке живет вечно, а его наследие продолжает радовать и вдохновлять новые поколения юмористов.