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Пострадавших от взрыва на НТМК в Нижнем Тагиле транспортируют в Екатеринбург

Пострадавших от взрыва на НТМК в Нижнем Тагиле транспортируют в Екатеринбург

10 сентября 2024, 10:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле троих пострадавших сотрудников НТМК транспортируют в медучреждение №40 в Екатеринбурге. Сначала их отвезли в Демидовскую больницу.

Врачи оценивают состояние пациентов как «средней тяжести». Им оказывается необходимая медпомощь, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Сотрудники центра медицины катастроф решили, что пациентов необходимо доставить в екатеринбургскую клинику. Одного из них уже перевезли, остальных транспортируют чуть позже.

Напомним, 10 августа 2024 года в Нижнем Тагиле на НТМК случился взрыв газа в цехе №6. Один человек погиб. В СК возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Возбуждено уголовное дело после возгорания на НТМК в Нижнем Тагиле
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