Пострадавших от взрыва на НТМК в Нижнем Тагиле транспортируют в Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Врачи оценивают состояние пациентов как «средней тяжести». Им оказывается необходимая медпомощь, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Сотрудники центра медицины катастроф решили, что пациентов необходимо доставить в екатеринбургскую клинику. Одного из них уже перевезли, остальных транспортируют чуть позже.
Напомним, 10 августа 2024 года в Нижнем Тагиле на НТМК случился взрыв газа в цехе №6. Один человек погиб. В СК возбудили уголовное дело по факту случившегося.