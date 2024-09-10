Прокуратура прокомментировала возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
После пожара в цехе №6 ЕВРАЗ НТМК, в результате чего погиб сотрудник, а трое его коллег получили ожоги и были госпитализированы в екатеринбургскую клинику, прокуратура проводит расследование.
Сейчас на месте работает и. о. прокурора Тагилстроевского района Андрей Яготин. Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии требования по охране труда.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, пояснили в ведомстве изданию TagilCity.ru.