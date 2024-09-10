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Прокуратура прокомментировала возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Прокуратура прокомментировала возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

10 сентября 2024, 13:47
Фото: 1MI
Прокуратура Тагилстроевского района прокомментировала взрыв газа на НТМК. Расследование ЧП в Нижнем Тагиле займет около 30 дней, сообщил редакции TagilCity.ru и. о. прокурора Андрей Яготин.

После пожара в цехе №6 ЕВРАЗ НТМК, в результате чего погиб сотрудник, а трое его коллег получили ожоги и были госпитализированы в екатеринбургскую клинику, прокуратура проводит расследование.

Сейчас на месте работает и. о. прокурора Тагилстроевского района Андрей Яготин. Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии требования по охране труда.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, пояснили в ведомстве изданию TagilCity.ru.

Появилось видео с места пожара на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Уголовное дело#Взрыв газа#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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