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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай картошки

Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай картошки

10 сентября 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
Все мы видели картошку, в которой прогрыз ходы проволочник. Этот паразит буквально прокладывает ходы внутри клубня. Из-за этого картофелины быстро гниют, а еще их очень сложно чистить. Можно ли избавиться от этой напасти?

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, особенно хозяйствам, которые специализируются на выращивании корнеплодов. Избавиться от проволочника может быть непросто, но существуют эффективные методы борьбы с этим вредителем.

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Убирайте сорняки

Если вы не хотите всю зиму есть дырявую картошку, то позаботьтесь о том, чтобы на вашем участке было как можно меньше сорняков. Дело в том, что некоторые виды травы являются для этого паразита настоящим деликатесом. Например, проволочник обожает лакомиться пыреем, который растет на многих дачных участках.

Не оставляйте ботву на картофельном поле

После копки картошки участок необходимо полностью вычистить. Ни в коем случае не оставляйте на поле ботву и другие остатки растений. Все соберите и отправьте в компостную кучу, где они превратятся в отличное удобрение. После этого посадите сидераты. Горчица или фацелия способны увеличить численность полезных микроорганизмов и помочь в регуляции численности вредителей.

Фото: Изображение Midjourney

Соблюдайте севооборот

Изменение местоположения выращиваемых растений каждый год помогает предотвратить концентрацию проволочников в почве. Дело в том, что к некоторым огородным культурам проволочник совершенно равнодушен. Поэтому если вы займете картофельное поле грядками с фасолью, горохом или бобами, то паразит покинет эту территорию.

Используйте химпрепараты

В борьбе с проволочником могут помочь инсектициды. Обработать поле можно такими препаратами, как «Табу ТРИО», «Престиж КС», «Террадокс Г», «Актара ВДГ» и некоторыми другими. Обязательно следуйте инструкциям и соблюдайте меры безопасности.

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Источник: belnovosti.by

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