Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай картошки

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, особенно хозяйствам, которые специализируются на выращивании корнеплодов. Избавиться от проволочника может быть непросто, но существуют эффективные методы борьбы с этим вредителем.
Если вы не хотите всю зиму есть дырявую картошку, то позаботьтесь о том, чтобы на вашем участке было как можно меньше сорняков. Дело в том, что некоторые виды травы являются для этого паразита настоящим деликатесом. Например, проволочник обожает лакомиться пыреем, который растет на многих дачных участках.
После копки картошки участок необходимо полностью вычистить. Ни в коем случае не оставляйте на поле ботву и другие остатки растений. Все соберите и отправьте в компостную кучу, где они превратятся в отличное удобрение. После этого посадите сидераты. Горчица или фацелия способны увеличить численность полезных микроорганизмов и помочь в регуляции численности вредителей.
Изменение местоположения выращиваемых растений каждый год помогает предотвратить концентрацию проволочников в почве. Дело в том, что к некоторым огородным культурам проволочник совершенно равнодушен. Поэтому если вы займете картофельное поле грядками с фасолью, горохом или бобами, то паразит покинет эту территорию.
В борьбе с проволочником могут помочь инсектициды. Обработать поле можно такими препаратами, как «Табу ТРИО», «Престиж КС», «Террадокс Г», «Актара ВДГ» и некоторыми другими. Обязательно следуйте инструкциям и соблюдайте меры безопасности.
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Источник: belnovosti.by