Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай картошки

Если вы не хотите всю зиму есть дырявую картошку, то позаботьтесь о том, чтобы на вашем участке было как можно меньше сорняков. Дело в том, что некоторые виды травы являются для этого паразита настоящим деликатесом. Например, проволочник обожает лакомиться пыреем, который растет на многих дачных участках.