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Самокатчик в Екатеринбурге нарушил правила ПДД и попал в аварию

Самокатчик в Екатеринбурге нарушил правила ПДД и попал в аварию

10 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 19-летний самокатчик, нарушив ПДД, попал под колеса автомобиля. ДТП произошло на перекрестке проспект Ленина — улица 8 марта 10 сентября 2024 года.

Юноша не спешился на перекрестке. В какой-то момент на него наехал автомобиль, в результате чего самокатчик перелетел через капот, а после падения встал на ноги и стал что-то говорить водителю, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Видео: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Известно, что екатеринбуржец получил ушиб поясницы. Его отвезли в медучреждение.

Напомним, похожее ДТП с самокатчиком и автомобилем в Екатеринбурге произошло на перекрестке улиц Радищева — Московская. Самокатчик ехал на красный свет, когда на него наехала иномарка.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#ПДД#Видео#ЧП#Перекресток#18+#Екатеринбург#Самокат#Авария#Инцидент
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