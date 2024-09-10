Самокатчик в Екатеринбурге нарушил правила ПДД и попал в аварию

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Юноша не спешился на перекрестке. В какой-то момент на него наехал автомобиль, в результате чего самокатчик перелетел через капот, а после падения встал на ноги и стал что-то говорить водителю, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Известно, что екатеринбуржец получил ушиб поясницы. Его отвезли в медучреждение.
Напомним, похожее ДТП с самокатчиком и автомобилем в Екатеринбурге произошло на перекрестке улиц Радищева — Московская. Самокатчик ехал на красный свет, когда на него наехала иномарка.