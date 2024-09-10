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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

фото: ОД «Тагил без ям — Общественное движение»

Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом

10 сентября 2024, 06:08
фото: ОД «Тагил без ям — Общественное движение»

Один из мостов на Серовской трассе под Нижним Тагилом отремонтирован

Мост на 149 километре Серовской трассы через реку Выя под Нижним Тагилом отремонтирован. Объект введен в эксплуатацию.

Ремонт путепровода через реку Выя полностью отремонтирован. Комиссия провела оценку качества выполненных работ и дала разрешение на ввод моста в эксплуатацию, рассказали в региональном Управлении автомобильных дорог.

Также завершается ремонт моста на 148 километре Серовской трассы. Накануне работы на проезжей части путепровода выполняли 18 человек. Он отремонтирован уже на 90%, рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Напомним, после закрытия моста на Серовской автодороге под Нижним Тагилом произошел транспортный коллапс. Водители по несколько часов проводили в километровых пробках. Не могли вовремя добраться на вызов и машины экстренных служб.

Один мост и километровые пробки: чем обернулся для Нижнего Тагила ремонт путепровода
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост#Ремонт дорог#Реконструкция моста#Екатеринбург
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