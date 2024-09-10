Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Ремонт путепровода через реку Выя полностью отремонтирован. Комиссия провела оценку качества выполненных работ и дала разрешение на ввод моста в эксплуатацию, рассказали в региональном Управлении автомобильных дорог.
Также завершается ремонт моста на 148 километре Серовской трассы. Накануне работы на проезжей части путепровода выполняли 18 человек. Он отремонтирован уже на 90%, рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Напомним, после закрытия моста на Серовской автодороге под Нижним Тагилом произошел транспортный коллапс. Водители по несколько часов проводили в километровых пробках. Не могли вовремя добраться на вызов и машины экстренных служб.