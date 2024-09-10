Свердловская область на четыре дня погрузится в смог

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Синоптики из Уральского гидрометцентра предупреждают: из-за слабого ветра выбросы свердловских предприятий будут рассеиваться дольше, поэтому в городах стоит ожидать неприятные запахи. Но есть и плюсы, средняя дневная температура составит 18-20 градусов.
Также в области будет наблюдаться утренний туман. Автомобилистам стоит проявлять осторожность на дорогах, например, на «знаменитой» трассе Пермь — Екатеринбург утром 10 сентября было затруднено движение. А в аэропорту Кольцово туман не давал самолетам сесть и взлететь.
9 сентября сообщалось о продлении «золотой осени» и смоге над Нижним Тагилом.