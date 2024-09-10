Свердловская область на четыре дня погрузится в смог

Также в области будет наблюдаться утренний туман. Автомобилистам стоит проявлять осторожность на дорогах, например, на «знаменитой» трассе Пермь — Екатеринбург утром 10 сентября было затруднено движение. А в аэропорту Кольцово туман не давал самолетам сесть и взлететь.