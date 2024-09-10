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Свердловская область на четыре дня погрузится в смог

Свердловская область на четыре дня погрузится в смог

10 сентября 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область из-за слабого ветра на четыре дня погрузится в смог, а по утрам ожидается туман.

Синоптики из Уральского гидрометцентра предупреждают: из-за слабого ветра выбросы свердловских предприятий будут рассеиваться дольше, поэтому в городах стоит ожидать неприятные запахи. Но есть и плюсы, средняя дневная температура составит 18-20 градусов.

Также в области будет наблюдаться утренний туман. Автомобилистам стоит проявлять осторожность на дорогах, например, на «знаменитой» трассе Пермь — Екатеринбург утром 10 сентября было затруднено движение. А в аэропорту Кольцово туман не давал самолетам сесть и взлететь.

9 сентября сообщалось о продлении «золотой осени» и смоге над Нижним Тагилом.

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#Вадим Бредников#Общество#Экология#Свердловская область#Погода#Прогноз#Прогноз погоды#Теплая погода#Смог#Туман#Екатеринбург#Вредные выбросы
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