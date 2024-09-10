Центр цифрового развития «IT-куб» открылся на базе ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Школьники от 8 до 17 лет будут изучать программирование на языках Python и Java, а также системное администрирование. Кроме того, ребята начнут разрабатывать приложения виртуальной дополненной реальности, в том числе для мобильных телефонов, и многое другое. Большое внимание посвятят вопросам информационной безопасности и поведению в сети. Всего в «IT-куб» представлено 6 образовательных программ, обучать которым станут 8 педагогов-профессионалов.