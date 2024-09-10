Центр цифрового развития «IT-куб» открылся на базе ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Центры цифрового развития, такие как в Нижнем Тагиле, создаются благодаря федеральной программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и призваны обеспечить успешное освоение обучающимися информационно-телекоммуникационных технологий.
Что такое «IT-куб»? Это шесть граней — 6 направлений цифрового образования, максимально востребованных сегодня на рынке труда. Особенно, если мы говорим про Нижний Тагил, где работают промышленные гиганты такие как УВЗ, НТМК, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru руководитель центра цифрового образования «IT-куб» Марина Гонцова.
Школьники от 8 до 17 лет будут изучать программирование на языках Python и Java, а также системное администрирование. Кроме того, ребята начнут разрабатывать приложения виртуальной дополненной реальности, в том числе для мобильных телефонов, и многое другое. Большое внимание посвятят вопросам информационной безопасности и поведению в сети. Всего в «IT-куб» представлено 6 образовательных программ, обучать которым станут 8 педагогов-профессионалов.
Ребята, на самом деле мы присутствуем на знаковом событии. Это уникальная возможность развиваться, развиваться прежде всего вам, нашему молодому поколению. Хочется добавить, что практически каждая отремонтированная школа в Нижнем Тагиле сегодня получает самое современное цифровое пространство. Такого не было никогда. Я поздравляю всех с открытием нового цифрового пространства. Уверен, что мы будем совершенствоваться и дальше. Мы не будем стоять на месте, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Первым записавшимся на занятия в центр стал ученик школы №1 Богдан Слобожанин, который представил собравшимся своего питомца Тимошу:
«Привет, мир! Так здоровается компьютер с каждым из нас, и это традиция всех программистов. Я занимаюсь научными проектами, и мне бы хотелось создавать свои проекты для будущего родного города. Мне 10 лет, и нужно срочно прокачивать свои IT-навыки для того, чтобы в будущем найти хорошую работу. С появлением „IT-куба“ у меня появились новые возможности. Спасибо!»
На сегодняшний день на занятия уже заявились 370 юных тагильчан. В следующем году планируется принять не менее 400 обучающихся.